Вооруженные диаспоры становятся властью в России?

01.06.2021, Москва, Елена Острякова

Ситуация в селе Мошково Новосибирской области грозит вылиться в массовые беспорядки по типу погромов американского BLM.

Триггером бурных событий, передает корреспондент «ПолитНавигатора», стала гибель на прошлой неделе азербайджанца Векила Абдуллаева. Он находился в машине, которую попытался остановить наряд ДПС. «Тойота» проигнорировала требование полицейских, началась погоня.

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Через какое-то время автомобиль остановился, водитель и пассажиры попытались бежать.



Полицейские задержали одного из правонарушителей и сопроводили его к патрульному автомобилю. В это время двое из скрывшихся вернулись и начали нападать на правоохранителей.

Один из полицейских обнажил в ходе борьбы табельное оружие, произошел непроизвольный выстрел.

Нападавшему попытались оказать первую помощь и отвезли в больницу, однако через несколько дней несмотря на усилия врачей он скончался.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 286 УК РФ «Превышение должностных полномочий» и ч. 1 ст. 118 УК РФ «Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности». Сотрудника ДПС, который случайно застрелил 19-летнего мужчину, арестовали.

«Внимательно отслеживаем развитие. Уверен, из него попытаются сделать Флойда», – написал в своем телеграм-канале по горячим следам политолог Сергей Карнаухов.

Его прогноз оправдался. В Мошково прибыли на 10 автомобилях больше полусотни вооружённых азербайджанцев. Они взяли в осаду местное отделение полиции и больницу, требуя выдать им на расправу невольного убийцу. В случае же отказа угрожали убить всю семью полицейского.

Прибывший на место ОМОН не стал разгонять представителей национальной общины. Они разошлись после того, как глава азербайджанской национально-культурной автономии уговорил их сделать это.

Уже после этого азербайджанцы устроили в Новосибирске насанкционированный митинг в память о Векиле Абдуллаеве. На центральной улице города выстроились машины

с прикрепленными к стеклам фотографиями погибшего. Перед колонной машин стояли мужчины тоже с портретами Абдуллаева.

Случай в Мошково возмутил многих российских селебрити. «Православный олигарх» Константин Малофеев считает, что прибывшие творить расправу должны были быть задержаны ОМОНом.

«Вопрос к азербайджанской диаспоре. Возможно, такими методами принято добиваться справедливости в Азербайджане. Тогда пусть все эти люди, отсидев положенный за их преступление срок, едут к себе в Азербайджан и там поступают так, как их душе угодно. Но у нас в России свои законы и своё понимание границ допустимого. Кстати, полиции неплохо бы разобраться, на каком основании находятся в России те азербайджанцы, которые приехали на «разборку»?», – написал Малофеев.

Он считает, что российские власти предоставляют азербайджанской диаспоре слишком большую свободу.

«Пока же мы, русские люди, наблюдаем, как там, куда не смотрят власть и полиция, властью становятся вооружённые диаспоры. Хуже того, они уже смеют практически в открытую требовать признавать их особые права», – подытожил Малофеев.

С ним солидарен телеведущий Андрей Медведев. Он считает, что к ответственности должны быть привлечены не только те, кто приехал в Мошково, но и те, кто распространял угрозы в адрес полицейского и его семьи в интернете.

«Завтра полицейский в другой области, другом городе, сто раз подумает – а надо мне задерживать злодея, если, в случае чего, меня сделают крайним? Завтра те, кому плевать на закон, еще больше утвердятся в своей безнаказанности, потому что теперь оказывается, можно призывать к расправе над семьей полицейского, и ничего за это не будет. Завтра, многие из тех, кто рассчитывает на полицию, не станут туда обращаться – какой смысл, если есть культурные автономии, землячества, проще говоря. А те молодые люди, которые думаю пойти в полицию служить, пойдут куда-то еще. Я убежден, что это резонансное дело надо забирать в Москву», – написал Медведев.

Политическая активистка, ставшая кандидатом в депутаты Госдумы РФ, Мария Бутина считает общественным долгом защитить полицейского, участвовавшего в инциденте.

«Защищать этого сотрудника ДПС сейчас обязан каждый из нас. Даже если бы то, что случилось, применение табельного оружия, было бы не “непроизвольным выстрелом”, а целенаправленным, он был бы на 100% в рамках правого поля. На лицо угроза жизни и здоровью сотрудника полиции, ФЗ “О полиции” в ст.19 ч.2 однозначно говорит, что предупреждать о применении, если есть опасность, он не обязан. Снимите с него все обвинения и наградите за службу. Иного пути нет», – написала Бутина.