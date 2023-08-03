«Время упущено!» – Тимошенко набросилась на Зе-команду за зерновую сделку

Вместо заключения «зерновой сделки» Киев должен был наплевать на возможные угрозы и вынудить Запад конвоировать суда с продаваемым зерном.

Об этом в эфире телеканала «Espreso» заявила глава фракции «Батькивщина», депутат Рады Юлия Тимошенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«То, что начали договариваться о каких-то зерновых сделках, ублажать террориста и убийцу, чтобы он пропустил куда-то наше зерно – это путь в никуда. И рано или поздно оно бы закончилось так, как закончилось.

У нас было два разумных пути. Первый – это суда, которые везут наше зерно, с флагами стран НАТО. США, Великобритания… любая страна, которая будет транспортировать наше зерно на судах со своими флагами. Я гарантирую – агрессор никогда не нанёс бы ни одного удара. Почему не проведены эти переговоры?

Второе – это ООН. Украина решает глобальную задачу по обеспечению продуктами питания мирового пространства. Страны, которые нуждаются в нашем зерне, находятся на балансе ООН. Они были обязаны предоставить судам, которые везут зерно, специальные войска, это «голубые каски», – верещала депутат.