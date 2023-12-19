Время Запада на исходе, Украине срочно нужно демонстрировать победы – американский эксперт

Анатолий Лапин.  
19.12.2023 18:36
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Запад, Общество, Политика, Россия, Скандал, Спецоперация, Украина


У Запада время на исходе – если Украина не покажет по итогам этого года крупных военных успехов, ее поддержка в странах Запада иссякнет. Это обернется поражением как самой Украины, так и всего Запада.

Об этом в эфире видеоблога «Our Rural Life» заявил американский политолог, профессор Чикагского университета Джон Миршаймер.

У Запада время на исходе – если Украина не покажет по итогам этого года...

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«Любой, кто хоть что-то смыслит в военной тактике и стратегии, должен был понимать, что шансов на наступление практически не было. Я имею в виду, что против украинцев было так много факторов, что для них было практически невозможно добиться какого-либо существенного прогресса. Прогресса никогда не было, тем не менее, Запад поощрял их, сильно подталкивал к началу этого наступления.

На самом деле, мы хотели, чтобы они начали наступление весной. Это все равно, что подталкивать их к самоубийственному наступлению, что совершенно контрпродуктивно. Было бы гораздо разумнее, если бы они продолжали обороняться, но все дело в том, что Запад очень боится, что время на исходе», – отметил он.

«Если украинцы не продемонстрируют каких-либо значительных успехов на поле боя в 2023-м году, общественная поддержка иссякнет, и украинцы проиграют, и Запад проиграет. Так вот, я думаю, что мы настаивали на этом наступлении, в лучшем случае у нас был бы небольшой шанс», – заключил Миршаймер.

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