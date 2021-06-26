Вслед за Defender японцы могут полезть на Курилы, а финны – в Карелию

26.06.2021, Москва, Владимир Гладков

Новости Украины

Если Запад сочтёт слабой реакцию России на вторжение британского эсминца в территориальные воды РФ возле берегов Крыма, к подобным провокациям следует готовиться по всему периметру границы – есть немало стран-соседей, претендующих на русские земли.

Об этом в эфире YouTube-канала «Соловьёв live» заявил доцент кафедры РАНХиГС Сергей Карнаухов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Карнаухов процитировал заявление Бориса Джонсона о том, что «Великобритания не признаёт территориальные претензии России на полуостров».

«Тут возникает очень серьёзный вопрос, а вы представляете, сколько ещё всего ещё не признает Великобритания, США, Германия? Япония, кстати, много чего не признаёт, Китай много чего не признаёт, у Финляндии особые взгляды на Карелию, у Германии с Польшей особый взгляд на Калининград.

А что если завтра они в один день договорятся и ровно в 4 часа реализуют все свои «не признаю». Что тогда будет? А ведь они-то будут все опираться на что? На подобные инциденты, которые сейчас будут накапливаться один за одним», – прокомментировал политолог.

Он обратил внимание на то, что одновременно с провокацией возле берегов Крыма подконтрольные Западу украинские войска продолжали безнаказанно убивать защитников Донбасса, где, как известно, население массово получает российские паспорта, однако это никак не останавливает действия ВСУ.

«Я боюсь, что мы упустим ещё один важный момент – когда эсминец вошёл в территориальные воды, он никаких выстрелов не делал, но в это время этот аллегорический эсминец стрелял по Донецку. Если мы не начнём осознавать, что когда эсминец входит, и когда по Донецку начинаются в это же время прямые удары артиллеристских установок 120 мм снарядов, самоходные установки уничтожают людей прямо там, это значит, что мы совершенно не понимаем ситуации, в которой мы находимся.

Мы должны осознавать, что эти провокации, синхронизированные между собой, делают одни и те же лица. И когда мы оцениваем инцидент, было бы странно оценивать его только в этом контексте, что кто-то где-то, что-то нарушил. Да нет, друзья, они не просто нарушили, они в это же время убивали мирных жителей Донбасса», – подчеркнул Карнаухов.