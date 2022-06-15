ВТБ нашел возможность не открывать свои отделения в российском Крыму

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Банк ВТБ не будет открывать свои филиалы в Крыму, а консолидация с РНКБ произойдет за счет расширения линейки услуг и участия ВТБ в инвестиционных проектах на полуострове.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил глава ВТБ Андрей Костин в интервью изданию «Коммерсант».

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«РНКБ когда-то был создан на базе нашего дочернего банка. Мы передали ему крымскую сеть и персонал ВТБ и подарили его акции правительству. А сегодня таким образом просто возвращаемся в Крым. Но вместо того, чтобы создавать все заново, логично вернуть банк, который когда-то был нашим. Это розничный банк со своей географией, у нас нет пересечений по клиентам, там не будет экономии при консолидации, только усиление РНКБ за счет продуктовой линейки и инвестиционной деятельности ВТБ на полуострове», – сказал Костин.

Костин напомнил, что РНКБ прошел через сложный период формирования банковской базы с нуля и сегодня банк «прибыльный, стабильно работает, невзирая на все сложности».

Этот опыт пригодится в построении банковской системы в ЛНР и ДНР, но уже после определения статуса территорий Донбасса, как и юга Украины.

Напомним, в апреле глава ВТБ Костин заявил о готовности работать в Крыму. Однако в какой форме это выразится он не уточнил, дав понять, что ВТБ больше интересуют инвестиции в курортную отрасль, чем потребительский рынок.

Отделения «Промсвязьбанка» уже открылись в центре Симферополя и Севастополя. Также потребительские кредиты, расчетные счета и эквайринг доступны для крымских физических и юридических лиц дистанционно.