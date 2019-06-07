Вучич: Косово – детище США и немцев, ЕС вопреки воле жителей Сербии не будет

07.06.2019, Белград, Ксения Голуб

Ситуация вокруг Косово находится в тупике – сепаратистский албанский режим отказывается отменять экономическую блокаду и выполнять соглашение о создании фактической автономии для славянских анклавов – Содружества сербских общин. США и Германия не предпринимают должных шагов для давления на албанскую верхушку в Приштине, которая была взращена во многом усилиями именно немцев и американцев.

Об этом заявил президент Сербии Александр Вучич в эфире программы «ТВ Прва», комментируя предстоящий в начале июля саммит по ситуации на Балканах, проведение которого запланировано в Париже с участием лидеров ЕС.

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«Когда вы слышите, что г-н Тачи не собирается создавать Содружество сербских муниципалитетов, он не отменяет пошлину, тогда вы понимаете, что даже международная сила договора не применяется. Мне не на кого злиться, я бы скорее сказал, что разочарован тем, что вот уже шесть лет мы не можем получить то, что подписали албанцы. Гнев никому не помогает, я разочарован, потому что я несу ответственность за то, что происходит в Косово, и я собираюсь говорить правду», – сказал Вучич.

«Переговоры в Париже не будут легкими. Сейчас мы находимся в ситуации, когда просим Америку помочь нам с отменой пошлин. Это плохая ситуация для Сербии, никто не хочет слышать, что на нашей территории нет свободной торговли и движения товаров. Хотя они незаконно отделили часть территории, нас снова обвинили, и именно поэтому они ввели нам налоги», – добавил президент.

«Я ничего не ищу в Европе, я знаю, что они не смогут легко отменить пошлины… Так называемое Косово – это немецкое дитя, и для нас мало места. Они вырастили его с колыбели, потратили десять лет, чтобы поднять его, теперь они не пойдут против своего детища. Наша позиция, с одной стороны, очень сложная, а с другой стороны, нам больше нечего сомневаться. Будьте уверены, что я не согласен ради отмены пошлины предоставить им независимость, даже если американцы этого захотят. Я повторюсь сто раз, что не согласен с этим», – сказал Вучич.

Он также прокомментировал данные опроса, свидетельствующие о том, что жители Сербии скептически относятся к идее необходимости вступления в Евросоюз. Вучич напомнил, что перед выборами, на которых получил 51% голосов, выступал за евроинтеграцию. Такой шаг может быть осуществлен только на основании референдума, который будет расцениваться как легитимный подавляющим числом сербов, заверил президент.

«Идея должна пойти на референдум, но я никогда не признаю его результатов, если только 30 процентов жителей сочтут его демократическим референдумом», – пообещал Вучич.