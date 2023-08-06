Вучич пообещал не соблюдать санкции США против лидеров боснийских сербов

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Президент Сербии Александр Вучич заявил, что его страна не будет соблюдать санкции, введенные США против руководства Республики Сербской – это бывшая часть единой страны, после распада Югославии под давлением Запада оставшаяся оторванной от единой Родины и числится в составе Боснии и Герцеговины.

При этом сербский президент предположил, что за такую позицию Сербии грозят определенные негативные последствия.

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Как сообщает корреспондент «ПолитНавигатора», находясь с четырехдневным визитом в Республике Сербской и в ходе общения с ее руководством, президент Сербии Александар Вучич поднял и вопрос санкций.

«Мы считаем санкции против руководства РС неуместными и незаслуженными. Несмотря на то, что мы маленькая страна и маленький народ, особенно по сравнению с такой великой державой, как США, Республика Сербия будет относиться к подсанкционным лицам так, как будто санкций не существует. Для нас санкций не существует, мы не будем их применять и ни в коем случае не согласимся с теми, кто ввел эти санкции против представителей нашего народа», – заявил президент Сербии.

Вучич добавил, что это единственно возможное, справедливое, правильное и трудное решение, из-за которого Сербия без сомнения понесет не прямые, а косвенные последствия.

«У нас нет выбора, и мы не можем оставить наш народ в беде, мы не будем блокировать Дрину, как некоторые ранее установившие блокаду Дрины и запрещавшие людям из РС въезжать в Сербию (Вучич ведет речь о времени правления прозападных «демократов» – ред.). Все лица, находящиеся под американскими санкциями, у нас приветствуются. У вас не будет никаких проблем в Сербии, и мы продолжим сотрудничество с вами. Мы убеждены, что эти санкции никому не принесут пользы, и подорвут наше доверие к большим мировым игроками, которые применяют такие меры исключительно к представителям сербского народа», – заключил сербский президент.