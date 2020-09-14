Вятрович и нацики под Радой угрожали Зеленскому тяжёлым осенним обострением

14.09.2020, Киев, Вадим Москаленко

Осень – не только время майданов, таких как «гранитный», «оранжевый» или «революция гидности», но и пора, когда отмирает «зелень.

Об этом в ходе митинга под Верховной радой заявил бывший директор института нацпамяти, а ныне депутат от «Европейской солидарности» Владимир Вятрович, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Так, около сотни националистов разных группировок собрались под украинским парламентом с требованием внести в повестку дня создание Временной следственной комиссии по расследованию срыва спецоперации с «вагнеровцами». При этом митингующие прямо обвиняли в «зраде» высшие эшелоны украинской власти.

Несмотря на то, что среди митингующих, объединённых под вывеской «Движение сопротивления капитуляции» были и «Нацкорпус», и «Демократическая сокира», основную инициативу взяла на себя партия Порошенко, депутаты которой на прошлой неделе инициировали петицию, а также сбор подписей для создания ВСК. Парламентарий от «Европейской солидарности» Владимир Арьев начал угрожать первым лицам государства обвинениями в соучастии.

«Если Зеленский, Разумков не пойдут навстречу абсолютно справедливым требованиям от родственников погибших, от всех тех, кому Украина – не «какая разница», значит, они становятся соучастниками этого преступления.

Когда вместо того, чтобы сидеть в украинской тюрьме, вагнеровцы возвращены в РФ и многолетняя работа украинских спецслужб была элементарно сорвана из-за какого-то крота, фамилию которого мы знаем, но должны уточнить», – заявил депутат.

«Но власть пытается всё развернуть в противоположную сторону. Буду виноват я, Бутусов, Янина Соколова, и против нас уже открывают уголовные дела за то, что мы обнародовали эти данные! – пожаловался Арьев. – Нынешняя власть работает против интересов Украины, а мы сегодня стоим на их защите и будем стоять! Слава Украине!»

«ТСК! ТСК!» – кричала толпа (ВСК – временная (тымчасова) следственная комиссия – ред.)

Следом вещал Владимир Вятрович.

«Вопроса создания временной следственной комиссии относительно «зрады» и слива информации о «вагнеровцах» в повестке дня нет. Зато есть целых три законопроекта, которые возвращают русский язык в высшее образование. Такой власти от нас будет только одно: Ганьба! Ганьба! Ганьба!» – кричал экс-директор института нацпамяти.

«Сейчас мощную украинскую армию атакует не только Кремль, украинских военных убивают не только наёмники, сейчас их атакует украинская власть, которая связала наших солдат по рукам и ногам и не даёт им защищать украинскую землю. Сейчас украинская власть фактически ликвидирует украинскую армию – главного гаранта украинской независимости! Мы этого не допустим, мы объединимся и покажем, что вместе – сила! Вместе – сила! Вместе – сила!» – митинговал бандеровец.

Кроме того, Вятрович обратился лично к Зеленскому и пригрозил президенту Украины тем, что наступает осень.

«А осень – это наша пора! Именно осенью состоялась революция на граните, оранжевая революция, именно осенью началась революция достоинства. Именно осень – это пора, когда падает «зелень», да? Вместе – сила! Вместе – сила!» – предупредил он.

Тем не менее, отметим, что сегодня на согласительном совете Верховной рады депутаты отказались рассматривать требования акции.