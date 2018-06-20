20.06.2018, Киев, Семен Дорошенко

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Вятровичу снова не ймется переименовать две области

Парламентский комитет по вопросам государственного строительства, региональной политики и местного самоуправления поддержал предложение о переименовании Днепропетровской и Кировоградской областей, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

Об этом в Facebook сообщил украинский пропагандист Владимир Вятрович.

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«Комитет по вопросам государственного строительства, региональной политики и местного самоуправления ВРУ поддержал предложение переименовать Днепропетровскую область в Сичеславскую, а Кировоградскую в Кропивницкую», — написал он.

«Декоммунизацию не остановить», — добавил Вятрович.

Напомним, Верховная Рада 19 мая 2016 года в рамках декоммунизации переименовала Днепропетровск в город Днепр.

14 июля того же года нардепы переименовали Кировоград в Кропивницкий, несмотря на протесты местного населения.

Однако, в отличие от областных центров, для переименования областей необходимо вносить изменения в Конституцию, что в сегодняшних условиях проблематично.