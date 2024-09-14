Выборы в США: Харрис взялась за украинскую диаспору, а Трамп запугивает сторонников войной с Россией

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Politico сообщает, что штаб кандидата в президенты США от демократов Камалы Харрис стал размещать проукраинскую рекламу в ключевых штатах США.

В этих роликах Дональд Трамп изображен угрозой для свободы и демократии, сторонником диктаторов. «Дональд Трамп любит диктаторов, а Камала Харрис будет противостоять им», – такое утверждение содержится в одном из образчиков такой видеопродукции, который анализировало издание.

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Досталось и напарнику Трампа, кандидату в вице-президенты от республиканцев Джей Ди Венсу, ранее заявившему, что его «не волнует, что произойдет с Украиной».

На контрасте с республиканцами Харрис изображена в этой пропагандистской продукции защитницей свобод и американских идеалов, а также Украины.

Отмечается, что такую рекламу размещают в штатах, где большинство избирателей являются выходцами из Восточной Европы.

В частности, в Пенсильвании более 700 тысяч избирателей имеют польское происхождение, а около 122 тысяч – этнические украинцы. Обращаясь к ним, Харрис заметила, что если Украина упадет, следующей будет Польша.

В Мичигане проживает около 900 тысяч американцев польского происхождения и 40 тысяч украинских. А в Висконсине около 480 тысяч этнических поляков.

В свою очередь, Трамп запугивает своих сторонников неизбежной войной, в случае прихода к власти Харрис.

«Голосуя за Камалу Харрис, вы голосуете за войну с Россией. Кто-нибудь хочет войны с Россией? Если это будет необходимо, мы пойдем на это. Но желательно не допускать этого», — сказал он, выступая на одном из предвыборных митингов.

Тем временем Папа Франциск раскритиковал обоих кандидатов в президенты США за то, что он назвал антижизненной политикой в ​​отношении абортов и миграции, и посоветовал американским католикам выбрать того, кого они считают «меньшим злом» на предстоящих выборах в США.

«Оба против жизни, будь то тот, кто выгоняет мигрантов, или тот, кто убивает младенцев», — сказал Франциск.

Франциск сказал, что миграция — это право, описанное в Священном Писании, и что всякий, кто не следует библейскому призыву приветствовать чужестранца, совершает «тяжкий грех».

Он также был резок в высказываниях об абортах. «Сделать аборт — значит убить человека. Вам может нравиться это слово или нет, но это убийство», — сказал он. «Мы должны ясно это видеть».

На вопрос о том, что избирателям следует делать на избирательных участках, Франциск напомнил о гражданском долге голосовать.

«Нужно голосовать и выбирать меньшее зло. Кто меньшее зло, женщина или мужчина? Я не знаю», – признался понтифик.