«Выпали зубы и кончились прокладки» – отпущенные по обмену шпионки пожаловались на невыносимую жизнь в «незалежной»

12.07.2021, Киев, Вадим Москаленко

Новости Украины

Украинская власть бросает националистов, отпущенных в ходе обмена военнопленными с ЛДНР, на произвол судьбы, оставляя их без медицинской помощи, жилья и юридического статуса.

Об этом в ходе пресс-конференции в Киеве заявила задержанная в 2017 году в Донецке за шпионаж, освободившаяся 29 декабря 2019 года при обмене военнопленными, Ярмишко Алла, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я была освобождена путём обмена 29 декабря 2019 года. Нас освободили и забыли, нам не дали никаких гарантий социальной защиты, психологической реабилитации, медицинской помощи и статуса. Мы получили сто тысяч гривен, эти деньги мы тратили на вещи, посуду и медицинскую помощь. Медицинская помощь, которую нам предоставили после обмена – помощь при безотлагательных состояниях, операции и общий осмотр. Стоматологической помощи и лечения не было. Напомню, это общая проблема, но нам же обещали! Нас записывали в несуществующие очереди. Психологической помощи не было, хотя мы прошли через пекло войны и пыток», – пожаловалась она.

Также украинская шпионка отметила, что пленным не дали ни юридический статус, ни жильё, а только сто тысяч гривен, за которые нельзя получить даже нормального лечения.

«Сто тысяч гривен, которые были предоставлены, которыми все прикрываются и пытаются пропиариться. Мы не имеем одежды, обуви, постельного белья, гигиенических средств, жилья. Я не считаю, что за эти сто тысяч, мы могли всё это купить, отдать за лечение и реабилитацию, чтобы ещё осталось на жизнь. Нет закона про пленных, нет статуса, мы юридически не защищены. Мы не имеем возможности вернуться в свой дом и даже забрать свои вещи, мы потеряли всё», – подчеркнула Ярмишко.

В свою очередь бывшая пленная Татьяна Зезюлькина добавила, что украинская власть бросила обменённых на произвол судьбы.

«На сегодняшний день, мы все освобождены и забыты. Забыты властью, которая нас, объединённых одной болью и проблемами, освободила, и, как не печально, забыла. Мы все готовы к сотрудничеству с властью, мы все открыты к общению, чтобы хотя бы минимально улучшить наше существование. Потому что у нас не жизнь, а именно существование ради того, чтобы хоть как-то выжить в этом мире», – заключила Зезюлькина.