Вышибала на фейсконтроле: США устроили наглый беспредел в ООН

09.01.2020, Киев, Максим Карпенко

США не дали возможность представителю Ирана выступить на заседании Совета Безопасности ООН.

Американские власти отказали главе МИД страны Джаваду Зарифу в визе, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Зариф должен был выступить перед Совбезом по поводу удара США, в результате которого в Багдаде был убит видный военный чиновник Ирана Касем Сулеймани. Некоторые страны-члены Совбеза ООН осудили действия США на Ближнем Востоке и запрет в выдаче визы главе МИД Ирана.

Так, представитель ЮАР заявил, что решение США противоречит Уставу ООН.

«Мы с сожалением отмечаем, что министру иностранных дел Ирана не выдали визу для участия в этом заседании. Таким образом, важный игрок в неспокойном регионе залива был лишен возможности выразить свое мнение о мире и безопасности в контексте прений по Уставу ООН. Отказ во въезде государствам-членам ООН, причем, речь идет о государстве, которое участвовало в составлении Устава, идет в разрез с соглашением о принимающей стороне 47-го года, а также сокращает возможности для урегулирования споров посредством конструктивного диалога», – заявил представитель ЮАР.

Представитель Китая назвал действия США на Ближнем Востоке «авантюрой».

«В настоящее время США, в связи с односторонними авантюрами, спровоцировали напряженность на Ближнем Востоке. Мы поддерживаем призыв генсекретаря к миру, мы участвуем в дипломатических усилиях… Мы призываем все стороны проявлять максимальную сдержанность, вернуться к диалогу и консультациям без промедления», – заявил китайский дипломат.

Осудил запрет Штатов на въезд в страну главе иранской дипломатии и представитель России в ООН Василий Небензя.

«Вынуждены напомнить еще об одном – нарушение и невыполнение международного права и безусловных обязательств страной-хозяйкой штаб-квартиры ООН. Мы говорим об этом уже давно. Последний пример этого искусственного кризиса – отказ в выдаче визы мининдел Ирана Джаваду Зарифу, который должен был принять участие именно в этом заседании. Господин председатель, Российская Федерация считает, что неукоснительное соблюдение Устава ООН – это единственно возможный способ сохранения мира», – отметил Небензя.

При этом, представитель США в ООН заявила, что уничтожение американцами Касема Сулеймани, усилившее эскалацию на Ближнем Востоке, было мерой «защиты американских граждан».

«На прошлой неделе США приняли военные меры против иранских угроз. Решение президента Трампа было прямой реакцией на эскалацию вооруженных нападений со стороны Ирана и поддерживаемых Ираном ополченцев на силы США и наши интересы в регионе. В соответствии со статьей 51 Устава ООН это решение было принять нелегко. В течение многих лет Иран угрожает жизням американцев и способствуют размыванию доверия к авторитету ООН. Президент Трамп четко заявил, что его величайший долг – это защита нашей нации и ее граждан. Соответственно, мы будем делать решительно при осуществлении нашего права на самооборону для того, чтобы защищать американцев», – настаивала представительница США.

Ранее Вооруженные силы Ирана нанесли ракетные удары по военным базам США в Ираке. Атака началась в 1:20 ночи – именно в это время несколько дней назад с американского беспилотника была подорвана машина со «вторым лицом» иранского государства – генералом Касемом Сулеймани.