За деньги в СИЗО Украины теперь можно «с комфортом» ожидать решения суда

24.07.2020, Киев, Игорь Петров

В украинских СИЗО начала действовать новая услуга – предоплата за пользование комфортными камерами.

Об этом сообщил Министр юстиции Украины Денис Малюська, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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В частности, любое лицо, взятое под стражу, имеет право предоставить администрации СИЗО подтверждения оплаты услуги и воспользоваться соответствующей платной услугой в течение шести месяцев со дня совершения платежа. Оплату услуги можно осуществлять обезличенно и без указания конкретного времени пребывания под стражей.

«Помните, услуга действует в течение 6 месяцев. Если в течение указанного срока лицо не будет взято под стражу и не попадет в СИЗО, средства за неиспользованные дни будут зачислены в специальный фонд государственного бюджета СИЗО в качестве благотворительной помощи», – подчеркнул министр.

Условия содержания в платных камерах более комфортные, чем в бесплатных. Если на момент поступления в СИЗО человека, для которого была заказана услуга, все платные камеры оказываются занятыми, его помещают в обычную камеру, а деньги за услугу возвращают.

Услугой сейчас можно воспользоваться в 19 учреждениях исполнения наказаний, в которых запущен экспериментальный проект по предоставлению платных услуг. Это государственные учреждения «Киевский следственный изолятор», «Львовский следственный изолятор», «Черниговский следственный изолятор», «Запорожский СИЗО», «Вольнянское учреждение исполнения наказаний (№11)», «Днепровская учреждение исполнения наказаний (№4)», Харьковский, Полтавский, Сумской и Старобельский СИЗО, «Житомирская учреждение исполнения наказаний (№8)», Хмельницкий и Черновицкий СИЗО, а также «Винницкое учреждение исполнения наказаний (№1)», «Ровенский следственный изолятор», «Луцкий следственный изолятор», «Чертковское учреждение исполнения наказаний (№26) »,«Закарпатское учреждение исполнения наказаний (№9)» и «Ивано-Франковское учреждение исполнения наказаний (№12)».