За «миграционную мафию» взялись на самом высоком уровне

Вот вам несколько серьёзных тезисов. Тезис первый:

«В своей массе многие мигранты плохо владеют русским языком. Я имею в виду взрослых уже людей. Это одна из причин, по которой общины иностранцев живут замкнуто и обособленно…»

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Тезис второй:

«В местах компактного проживания мигрантов существует риск образования этнических анклавов… Своего рода таких маленьких государств в государстве, которые живут по собственным законам и по собственным понятиям и, самое главное, игнорируют наши законы. Без должного контроля они могут и становятся, к сожалению, зачастую рассадником экстремистских и террористических настроений и очагами преступности».

И тезис третий:

«На сегодня в России численность самых крупных диаспор колеблется от 1 миллиона до 5 миллионов человек. Только вдуматься, размер какой диаспор может быть. В основном это выходцы из стран Центральной Азии. Группы весьма неоднородные, со своей спецификой. Зачастую состоящие в конфликтах».

Кто декларировал подобное? Жёсткий русский националист? Лидер партии «За Россию без мигрантов»? Автор русофильского телеграм-канала? Нет, это тезисы Дмитрия Медведева. Именно ему Владимир Путин поручил заняться проблемой мигрантов в России. Президент подписал указ об образовании Межведомственной комиссии Совета безопасности России по вопросам совершенствования государственной миграционной политики. Согласно указу, новую структуру будет возглавлять заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев. Вот так-то.

Почему я пишу «заняться проблемой мигрантов»? Да потому что это реальная проблема, откреститься от которой больше не получится. Что ни день, то очередная трагедия, в которой в качестве злодеев фигурируют «ценные специалисты» из-за бугра. Последний вопиющий случай – убийство 51-летней кассирши «Пятёрочки» четырьмя мигрантами, ещё двое женщин госпитализированы с черепно-мозговыми травмами и сотрясением мозга. Приехали гастарбайтеры из Таджикистана.

Тот случай, когда чаша терпения переполнилась, и люди, очевидно, больше не в силах выносить того беспредела, что устраивают мигранты в России. При этом, что удивительно, приезжие из Средней Азии, которые подчас не умеют говорить на русском языке, легко получают российское гражданство, а вот жители Донбасса после чудовищных боёв зависли в режиме ожидания.

Или как вам история Вика Уайльда? Он женился на россиянке, но год не мог получить гражданство России, из-за чего толком не тренировался. Позднее, напомню, он принёс нам золото Олимпиады в Сочи. Видимо, когда речь идёт о по-настоящему ценных специалистах, ситуация развивается по-другому. А почему? Да потому что с этого нельзя поиметь много денег, как в случае с приезжими из Таджикистана и Узбекистана. Вот на них наживаются – узкая прослойка богатеет, прокручивая свои гнусные схемы, а расплачиваются за всё обычные люди, существующие рядом с «государствами в государствах». Как, например, в городе Обнинске, где ситуация стала напоминать битвы из фильмов ужасов.

Как результат – можно сказать, стартовало решение проблем с мигрантами с Калужской области. Губернатор Шапша постановил, что область выходит из Программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом. Фактически это должно заблокировать возможность получать гражданство в упрощенном порядке для уроженцев Средней Азии. Этих самых уроженцев стараются вытеснять из сфер торговли, пассажирских перевозок, кадровых агентств и общепита. Прокуратура же проверит уже выданные патенты и знание русского языка мигрантами. В общем, за дело взялись.

Серьёзно ли? Хороший вопрос. Наши либеральные оппозиционеры наверняка решение мигрантской проблемы постараются использовать как протестную тему. Выставят, например, как что-то вроде подавления инакомыслия. Хотя, на самом деле, речь идёт исключительно о сохранении целостности государства, потому что если ситуация будет развиваться так, как она развивалась последние годы, мы попадём в нечто вроде романа Уэльбека «Покорность», только в его российской версии, когда русское население будет не просто задавлено, а взято в рабство, а феодалы, не говорящие по-русски, станут воевать между собой за окончательную победу. Вряд ли такое будущее мы хотели получить.

Если говорить цинично, то мигранты нужны были для использования их как рабочей силы – и за это они получали хорошие деньги. Но вышло так, что они стали использовать всех остальных. Доколе?