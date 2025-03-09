За «Пятерочку» ответят. Бандеровцев выбивают из-под Курска

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Положение оккупационной группировки ВСУ в Курской области продолжает ухудшаться.

Сегодня сообщается о том, что противник выбит из ряда населенных пунктов недалеко от Суджи. Гарнизоны ВСУ под ударами российской артиллерии, авиации и дронов прорываются в райцентр, за который, очевидно, украинцы будут цепляться до последнего. Однако в этом случае есть риск окружения.

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«Малая Локня почти наша! На окраинах идут бои, в которых добивают очаги обороны оккупантов ВСУ. Судьба украинской группировки под Суджей почти решена. И если враг не решится на мощную деблокирующую атаку, то полное окружение и уничтожение врагов числом от 6 до 10 тысяч станет вопросом недолгого времени», – пишет оружейник Влад Лобаев.

Военкор Андрей Камыжикин уточняет:

«Продвижение наших частей в Суджанском районе Курской области развивается очень стремительно…В южной части формирующегося котла наши войска выбили врага из хутора Меловой, сокращая дистанцию до единственной дороги на Сумы, вдоль которой противник пытается отходить из котла…Сами участники событий на земле говорят: «линия фронта очень рваная. Хохлы где-то отступают, где-то держатся…».

Экс-боевик запрещенного в РФ «Азова» Игорь Мосийчук подтверждает:

«Окруженный гарнизон в Мартыновке практически весь уничтожен орками.. Хлопцы наши из 80 бригады просят помощи в 40 км от нашей границы, с нашей стороны нет помощи, они пытаются прорваться…».

Экс-депутат Николаевского горсовета Лариса Шеслер отмечает:

«На примере с Курской областью разу видна огромная разница в целях и методах решения задач в российской и украинской армии. В российской армии решения принимаются, исходя из военной целесообразности. В украинской – исключительно по политическим мотивам. Российское общество очень тяжело перенесло отступление из Херсона, а ранее из-под Киева и Харькова. Политические потери были высоки, но решение принимали по данным военных. Численность российской армии в 2022, уровень поддержки западным оружием Украины заставили совершить эту очень непопулярную «перегруппировку», но, с позиции 2025 года понятна целесообразность этого решения. На Украине все стратегические и тактические перемещения принимают только по медийным или политическим соображениям… Украинские войска заняли небольшой районный центр Суджу, и менее 3 процентов территории Курской области. Зачем? Абсурдность заявлений об «обмене Курской области на ЗаАЭС» была видна самому упоротому «патриоту». Курская операция с тысячами погибших была исключительно для пиара Зеленского и сюжетов в Телемарафоне. Понятно, что эпопея с «хероями, взявшими «Пятерочку», подходит к концу».

В самой Судже ВС РФ заняли промзону благодаря неожиданному для противника проходу в тыл через трубу газопровода. Военкор Анна Долгарева, пообщавшись с разведчиками, рассказывает подробности операции.

«Шесть дней бойцы просидели в трубе, 22 часа по ней шли. Около 12 километров. Труба метановая. В трубе были проделаны отверстия. Местами дополнительно подрывали ее для доступа воздуха. Первым из трубы вышел отряд Аида. Совместно с бойцами 30-го полка они заняли опорники в лесополосе напротив. На данный момент они зачистили хутор Кубаткин. ВСУ были не в курсе операции. Но да, когда бойцы вышли из трубы и уже зачистили первый опорник в лесополосе, по ним попытались отработать кассетами. Восемь кассет легло, но без двухсотых у нас. Несколько раненых, да. Тут натурально Господь отвёл», – рассказала Долгарева, назвав операцию «абсолютно блестящей».

Канал группы Аида спецназа «Ахмат» рассказывает, с чем столкнулись участники вылазки: