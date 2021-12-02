«Заберите свою Санду» – в Молдове обратились к ЕС после «беспредела ЦИК» на выборах в Бельцах

За несколько дней до выборов главы молдавского города Бельцы Центризбирком страны рекомендовал снять с предвыборной гонки члена партии «Шор» Марину Таубер, у которой победа была почти в кармане.

Место главы Бельц освободилось после ухода из политики лидера «Нашей партии» Ренато Усатого. В первом туре выборов, 21 ноября, Таубер (ее партия, согласно опросам, – единственная политическая сила, которая растет в глазах избирателей) взяла почти 48% голосов и готовилась зафиксировать победу во втором туре, 5 декабря.

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Центризбирком увидел финансовые нарушения в том, как Марина Таубер вела кампанию. Он указал на незадекларированные расходы на питание активистов партии «Шор», которые помогали кандидату с агитацией. Восемь из шести членов ЦИК проголосовали за снятие Таубер с выборов. Точку в этом вопросе поставит суд.

Марина Таубер шла на выборы под лозунгами развития и процветания Бельц (ранее глава партии Илан Шор вложил значительные средства в модернизацию другого молдавского города – Оргеева). Таубер обещала, в частности, «увеличить бюджет муниципия Бельцы минимум в четыре раза, чтобы выделять деньги на инвестиции и на создание новых рабочих мест».

Марина Таубер

Произошедшее с выборами кандидат на встрече с бельчанами назвала беспределом. Она уверена, что победила в честной борьбе, по-спортивному, и заявила, что будет бороться за права своих избирателей.

Между тем, как предполагается, во втором туре встретятся конкуренты, которых с большим отрывом в первом туре опередила Таубер: независимый кандидат Николай Григоришин, который был однопартийцем экс-мэра Ренато Усатого, и представитель правящей партии PAS Борис Маркоч.

Общественность горячо откликнулась на происходящее. Эксперты, руководители общественных организаций усматривают в отстранении Таубер от выборов продолжение борьбы власти с неугодными политиками и не стесняются в выражениях, комментируя действия команды Майи Санду.

У политолога Виктора Жосу ситуация с этими выборами вызвала ощущение, что «кругом одни шариковы и швондеры». Если ЦИК увидел нарушения, повлиявшие на исход голосования, то надо было вовсе отменить результаты, а не снимать кандидата-лидера, отмечает он.

«Ассоциации с «Собачьим сердцем» не покидают, – пишет политолог в своем Telegram-канале. – Вот уже со стороны адептов власти пошли рассуждения, что Таубер, мол, могла и так выиграть, нечего было нарушать… Вновь потянуло на цитату из классики: «Если бы сейчас была дискуссия, я доказала бы…». Если бы в Молдове была демократия, то ЦИК, обнаружив нарушения, допущенные в ходе кампании по выборам примара Бельц (допустим, что они действительно были), обязана была отменить итоги первого тура и назначить новые выборы. Но уже без госпожи Таубер. Раз речь идет о снятии ее кандидатуры, значит, по логике ЦИК, нарушения были серьезные, способные повлиять на итоги выборов (вот интересно, члены комиссии, назначенные PAS, хотя бы заглянули в Кодекс о выборах?). Но, поскольку в Молдове демократии нет и, главное, молдавским политикам она не нужна, то у нас Конституцию меняет КС, хотя менять ее вправе Парламент, а волю избирателей местного сообщества меняет ЦИК, хотя менять ее вправе лишь сами эти избиратели. Кто там поедет на байденовский саммит за демократию – передайте дедушке пламенный молдавский привет!»

Даже те, кто не являются сторонниками партии «Шор» и считают, что к ней есть немало вопросов, называют принятое решение очередной грубой ошибкой власти.

Журналист Елена Левицкая-Пахомова полагает, что «Майю Григорьевну утопят те, кому она понараздавала круги».

«Добро пожаловать в избирательную демократию. Только что Марину Таубер сняли с выборов в Бельцах. Хотелось бы напомнить, что все, кто заигрывает в снятие с выборов, рано или поздно вылетают на политическую помойку. За партию Шора не голосовала и сложно могу себе представить, что проголосую. Более того, отказалась в свое время от его, наверное, привлекательного предложения (не ТВ, а политика). Отсекла на начальном этапе. Но мне в голову не пришло бы отказать кому-то в этом праве – выбирать и, может, заблуждаться. Это и есть демократия. Вон как полстраны вляпалось в желтое – и ничего: ждем, когда осознают», – высказалась Левицкая-Пахомова в личном Telegram-канале».

Она добавила, что Молдова – снова «захваченное государство».

«Я не фанат партии Шора, – пишет в Facebook журналист Валерий Демидецкий. – Наверное, только в нашей стране человек, осужденный по делу о краже миллиарда из банков, занимается политикой вместо того, чтобы давать показания на тех, кто использовал его в этой грязной истории, получив главные дивиденды с воровства. А также на чиновников в проевропейских правительствах, для которых ему пришлось заготавливать жирные конверты. Как сказал как-то по телефону Шору бывший премьер – чтобы с них, худеньких, трусы не падали… Но согласитесь, снимать с выборов человека после того, как за него проголосовала половина избирателей второго по величине города страны, – это какой-то позор… Мы возвращаемся к временам Плахотнюка, когда с выборов спешно, ломая через колено законы, снимали Усатого, Нэстасе? Да, кто-то нам скажет: где гневная реакция так называемых «партнеров по развитию» и «гражданского общества»? И куда, в конце концов, попрятались наши дежурные по протестам в защиту демократии «буздуганы», трактористы и ветераны? Или в случае с Таубер «нога – кого надо нога»?».

Высказывается также мнение о том, что действия власти поднимут рейтинг партии «Шор» – для нее и для Марины Таубер сейчас организуется трамплин.

«Исходя из решения ЦИКа, можно подумать, что власть явно хочет раскрутить Таубер и желает возвращения Шора в страну. Просто на глупость это не спишешь», – считает председатель общественного совета «За свободную Родину!» Игорь Тулянцев.

Мнение критиков поддержал в Facebook политолог, историк, член исполкома партии «Гражданский конгресс» Зураб Тодуа.

«Это не просто «хорошие люди» – это уникумы, которых ранее в Молдавии не было. Даже В. Плахотнюк понимал, что скандальные решения нельзя принимать каждый день. Иногда надо делать перерыв. М. Санду, И. Гросу и прочие самовлюбленные и спесивые члены правящей камарильи это понять не в состоянии… За такую рекламу партии «Шор» и Марине Таубер, которую им сделали умники из правящей группировки – платят бешенные деньги. Пожалуй, М. Таубер после этого подарка можно замахнуться и на должность президента. Вольтеру приписывают высказывание: «Если человек умер, то это надолго, но если он глуп – то это навсегда». Теперь нет сомнений в том, что эти так называемые «хорошие люди» (вместе с ЦИКом и прочими их назначенцами) плохо кончат».

Коллега Зураба Тодуа по Гражданскому конгрессу Марк Ткачук, комментируя ситуацию, предположил, что «эта власть стремительно самоликвидируется», и «теперь главное – им не мешать».

Активно высказываются по ситуации и молдавские политики, причем даже конкуренты поддерживают Таубер.

Мэр Кишинева Ион Чебан расценил действия ЦИК как злоупотребление властью. Как глава конгресса местных властей он завил, что «это опасно для всех чиновников, мэров, кандидатов» и что «никогда еще мэры не подвергались такому давлению и преследованиям».

Партия социалистов назвала «незаконным и преступным» решение ЦИК, сравнила новую власть с режимом экс-лидера Демпартии Владимира Плахотнюка.

«Несмотря на то, что партия «Шор» – наш политический конкурент, мы считаем, что исключение из избирательной гонки кандидата незаконно. Это преступление режима, который использовал в групповых интересах государственные институты: Службу информации и безопасности, министерство внутренних дел и Центральную избирательную комиссию. Режим Плахотнюка поступил точно так же в отношении других избирательных конкурентов, которых он незаконно снял с предвыборной гонки или даже аннулировал результаты выборов», – говорится в сообщении ПСРМ.

Экс-премьер Ион Кику видит признаки захвата власти со стороны партии PAS и призывает посла ЕС в Молдове помочь остановить «антидемократический произвол партии диктаторов». «Остановите Майю. Она закапывает и себя, и вас, и всю страну», – попросил Кику, обратившись к «нормальным членам PAS».

У PAS, однако, своя правда.

«Демократия – не о том, кто ворует больше и тратит это на политику. Демократия — это борьба идей, а не кульков», – заявил депутат от правящей партии Думитру Алайба, поддержав решение ЦИК.