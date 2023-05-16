Забытое Харьковское направление. ВСУ «огребают» ежедневно

15 мая несколько харьковских СМИ опубликовали информацию, которая подтверждает успешное наступление российских войск на севере Харьковской области. В материалах указывается, что армия РФ заняла село Масютовку в Купянском районе.

По понятным причинам, официальный Киев эту информацию не подтверждает, – но и не опровергает. Как и ранее, всё, что происходит в Харькове и Харьковской области, украинские средства массовой информации в основном замалчивают, передаёт корреспондент «ПолитНавинатора».

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Киевские власти приложили немало усилий к тому, чтобы создать вокруг боевых действий в Харьковской области информационный вакуум. Хотя военная активность на севере-востоке этого региона не намного меньше, чем на Бахмутском (Артёмовском) направлении. Звуки артиллерийских дуэлей, которые слышны в северо-восточных районах Харькова, местные власти подают как «разминирование территорий». Но, со слов очевидцев, за полтора года боевых действий они научились отличать, где взрывы от уничтожения мин, а где звуки артиллерийских орудий.

Харьковские телеграм-каналы, неподконтрольные Киеву, каждый день публикуют информацию о круглосуточных перестрелках в Купянском и Чугуевском районах Харьковской области. При появлении таких новостей власти Харькова стараются либо их опровергнуть, либо изменить суть – на «обстрел гражданского населения».

Вооружённые формирования Украины превратили несколько сёл Купянского и Чугуевского районов в укреплённые оборонительные районы, что сейчас тормозит продвижение российской армии. Но по тому количеству ударов, которые наносятся по расположениям ВФУ, можно сделать вывод, что данное направление для СВО является весьма важным.

На прошедшей неделе ЦИПСО Украины провели психологическую акцию о будто бы начале контранступательной военной операции ВФУ с упоминанием Харьковской области как региона, который выступит плацдармом для продвижения и дальнейшего захвата населённых пунктов Белгородской области России.

На самом деле – и по сегодняшний день особой активности в этом направлении со стороны войск Украины не наблюдается. Наоборот, украинские военные постоянно отражают атаки российской артиллерии и авиации. Поэтому можно исключить какую либо подготовку наступления ВФУ на «старые» территории Российской федерации – по крайней мере, пока.

На сегодняшний момент власти Харькова заняты созданием и укреплением иллюзии спокойствия в регионе – для возвращения людей в свои дома и создания живого щита из мирного населения. Видимо, по их логике, если мирное население будет возвращаться в регион, то это затормозит продвижение российской армии. При этом в руководстве Российской Федерации неоднократно заявляли, что целью СВО не является оккупация регионов Украины и нанесение урона гражданскому населению, а только демилитаризация украинских военных формирований.

Не исключено, что если в ближайшее время ВС РФ продвинутся за границы Купянского и Чугуевского районов, власти Харькова попытаются максимально мобилизовать мирное население для противостояния российскому наступлению. При этом принудительная мобилизация в регионе в последнее время усилилась.

Как в центре города, так и на окраинах увеличилось количество сотрудников ТЦК (территориальных центров комплектования, которые на Украине заменили военкоматы). Но если несколько месяцев назад их задачей была выдача повесток, то сегодня участились случаи силовых задержаний и принудительной доставки мужчин в военкоматы, для последующей отправки на фронт.

Возвращаясь к заявлениям властей о «разминировании», бросается в глаза, что чаще «разминируют» те направления, где российских войск не было и не могло быть. Видимо, харьковский регион, как и соседний сумской очень удобны, чтобы реализовать программу «выклянчивания» денег у коллективного Запада.

Ведь киевские власти неоднократно заявляли, что для разминирования территорий им необходимы финансы. В недавнем интервью министр экономики Украины Юлия Свириденко заявила о необходимости 37 миллиардов долларов для реализации комплекса работ по гуманитарному разминированию Украины. А только на первоочередные нужды по обследованию и приоритетному разминированию земель сельскохозяйственного назначения, по предварительным оценкам Киева, необходимо $1,5 млрд.

Из этого можно сделать вывод, что Харьковская область и в военное время остаётся удобным местом для прокручивания схем, связанных с финансовой помощью Украине от её европейских партнёров. И чем дольше будет продолжаться военное противостояние, тем больше киевский режим будет обогащаться. А простому населению, каждый день будут сообщать о «варварстве» и обстреле гражданских районов авиацией и артиллерией армией России.