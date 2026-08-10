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Упорство Берлина в отказе от российского газа, зафиксированное в утечках из правительства ФРГ, грозит Европе тяжелейшей зимой за последние десятилетия.

Ситуация обнажает циничную логику германского «Drang nach Osten», ради которой Берлин готов пожертвовать благополучием собственных граждан, пишет руководитель регионального исполкома «Единой России» Алексей Муратов.

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Девятого августа Politico опубликовало статью, от которой у любого мало-мальски разумного европейца должно застыть в жилах. Издание сообщает: Германия, несмотря на очевидную угрозу энергетического коллапса, продолжает упорно блокировать любые инициативы по возобновлению закупок российского газа. Внутри правительства ФРГ растет напряжение между теми, кто понимает неизбежность катастрофы, и теми, кто готов жертвовать экономикой ради политической линии.

Аналитики предупреждают: европейские хранилища заполнены лишь на 56% от целевого показателя в 90%. Зимний сезон в ЕС начинается через два месяца. Если поставки не восстановить, Европу ждет тяжелейшая зима с рекордными ценами на отопление и нормированием потребления газа.

Глава Rheinmetall Армин Паппергер уже заявил, что экономика Германии близка к краху. Но его голос тонет в общем хоре тех, кто требует продолжать сдерживать Россию.

Это сознательный выбор Берлина – пожертвовать благосостоянием Европы ради сохранения антироссийской линии. Германия, десятилетиями строившая промышленность на дешевом российском газе, теперь готова уничтожить эту промышленность, лишь бы не признать очевидное: без российского газа Европа замерзнет.

Министр экономики Роберт Хабек признал: «Мы должны быть готовы к тому, что зима будет тяжелой». Но вместо поиска выхода Берлин настаивает на эскалации. Это не стратегия – это самоубийство.

Французская газотранспортная компания TIGF уже запросила бронирование мощностей для транзита через «Северный поток» на сентябрь. Рынок готов к диалогу. Берлин – нет.

Это и есть сегодняшний «Drang nach Osten» – готовность уничтожить собственную промышленность и обречь граждан на холод ради призрачной победы над России. Когда зимой европейцы будут дрожать от холода и считать каждую монету на отопление, они должны помнить: это не зима виновата. Это Берлин сделал свой выбор, прилежно танцуя под дудку Брюсселя – в свою очередь наглухо зависимого от глобалистов, ТНК и мировых банков.