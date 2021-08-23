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23.08.2021 18:08 (Мск), Тбилиси, Константин Серпилин
 
Дзен, Запад, Конфликт, Общество, Политика, Политические диверсии, Россия, США, Сюжет дня, Украина
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Задолго до майданов: Запад сразу назначил Украину «анти-Россией»

Новости УкраиныУкраинский истеблишмент ещё в 1992 году выбрал «европейский путь» ради того, чтобы стать для...

Украинский истеблишмент ещё в 1992 году выбрал «европейский путь» ради того, чтобы стать для Запада «анти-Россией».

Об этом в эфире телеканала «Дом» заявил чрезвычайный и полномочный посол Украины в Грузии Игорь Долгов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Украина начала сотрудничать с НАТО с 1992 года, когда посол Украины Василенко возглавил миссию Украины при НАТО. Ещё в 1993 году взаимодействие с НАТО уже есть.

Уже тогда молодая Украина и молодая внешняя политика Украины видели, что без сотрудничества с НАТО иметь современные вооруженные силы и строить свою безопасность с учётом коллективной безопасности мы не сможем», – сказал он.

Долгов подчеркнул, что в НАТО сразу воспринимали Украину как антироссийский проект, и в Киеве это понимали.

«Украина имеет врага. Этот враг сильный, коварный, который не остановится ни перед чем.

В политическом отношении для НАТО никогда не было вопросом, нужна ли Украина. И в 2014 году, когда в феврале Янукович бежал, а Крым был оккупирован, достаточно было двух дней, чтобы немедленно созвать Совет НАТО. И с того момента всё взаимодействие с НАТО – до минимального уровня.

Для Украины это путь к укреплению безопасности, а членство Украины в НАТО – это гарантия нашей территориальной целостности и независимости», – утверждает украинский посол.

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