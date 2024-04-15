Загнать в ВСУ сотни тысяч людей не получится – Луценко

Принятый Верховной радой закон о мобилизации не сработает, поскольку имеет карательные функции и не приведет к существенному пополнению ВСУ.

Об этом в эфире телеканала «Прямой» заявил экс-глава МВД и бывший генпрокурор Украины Юрий Луценко, служивший в ВСУ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Силой мобилизация в Украине не состоится. Я прожил веселую жизнь с разными приключениями, был где угодно – и в оппозиции, и во власти, и в тюрьме, и в прокуратуре, на фронте и в парламенте, говорю вам сразу: силой мобилизовать 300 или 500 тысяч украинцев невозможно.

Им нужно предложить, объяснить, почему им это выгодно. И с моральной, и с материальной, и с любой другой точки зрения. И это называется рекрутинг, но, к сожалению, этот закон не об этом. Это – закон о предоставлении карательных возможностей. Это не сработает», – заявил Луценко.