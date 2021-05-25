Запад боится публикации показаний Протасевича – эксперт

25.05.2021, Москва, Владимир Гладков

Скорость появления возмущённых заявлений и введения санкций против Белоруссии объясняется страхом западных элит, что Минск в скором времени начнёт публиковать данные задержанным ранее экстремистом Романом Протасевичем показания.

Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил депутат Палаты представителей Национального собрания Белоруссии Сергей Клишевич, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Та оперативность и скорость санкций в отношении Белоруссии, которые уже отчасти введены по вопросам, связанным с авиационным сообщениям, свидетельствуют, что наши западные «друзья» боятся того, что мы в скором времени начнём публиковать те показания, которые даёт Протасевич.

А я уверен, что там будет очень интересная информация, касающаяся и западного участия в тех процессах, которые происходят не только в нашей стране, но также и в РФ. Поэтому эта быстрота этим и объясняется», – сказал он.

Напомним, ранее в Киеве признались, что прекращения авиасообщения с Белоруссией крайне невыгодно для Украины – такое решение Киев принял исходя из чисто политических мотивов.