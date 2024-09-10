Запад не сможет остановиться, наш сокрушительный ответ неизбежен – Ищенко

Каждый отдельно взятый индивидуум не хочет войны, и уж тем более обмена ядерными ударами. Но политическая и экономическая системы Запада ведут себя как искусственный интеллект, для которого прямое противостояние – это вопрос выживания.

Об этом в эфире «Крым 24» заявил политолог Ростислав Ищенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Вот, на Украине все ненавидят Зеленского, все ненавидят войну, но все пытаются продлить существование системы дальше. Потому что не только министры, но и сотрудники министерств и ведомств получают бенефиции от системы. Таможенники, пограничники, полицейские, дипломаты, генералы, офицеры – все они не знают, как будет дальше. А если система изменится, кем и как они будут? Может быть, военными преступниками, а может быть, просто преступниками. А может их просто возьмут на новую службу – они этого не знают. Здесь у них всё понятно, жизнь прописана дальше. О то, о чем ностальгируют наши люди, которые хотят возвращения СССР – ощущение стабильности», – пояснил он.

Любая система дает чувство стабильности, поэтому каждый отдельно взятый человек не хочет войны с Россией, но вся система в целом готова к ней.

«Поэтому мы видим такое противоречие в западной политике: нет, вы что, мы с Россией воевать не хотим! Украина хочет, Прибалтика хочет, и мы будем конечно помогать, потому что друзья. Но мы с Россией воевать не хотим! А система катится к войне, потому что нельзя просто поставлять дальнобойные ракеты, которыми в конце концов начнут Москву обстреливать – рано или поздно мы должны на это ответить. Мы тоже не хотим войны, стараемся вас вразумить другими способами, но рано или поздно у нас возникнет прямой военный конфликт, и придётся нам с вами решать, чем он закончится: просто перестрелкой на границе или обменом ядерными ударами. Они это понимают, но система, коллективный сверхразум, всё равно катится дальше. Потому что ей надо сохраниться», – заключил Ищенко.