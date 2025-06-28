Запад обрек Украину на смерть, чтобы расшатать Россию изнутри
Страны западного блока готовятся в течение пяти лет организовать экономическую блокаду России и дестабилизировать ситуацию внутри страны.
Об этом на пресс-конференции в Москве заявил переехавший из Киева в РФ политолог Михаил Павлив, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.
«Среднесрочная цель Запада – до 5 лет, я думаю, до 30-го как раз года, и даже появлялась такая информация, организовать купирование и значительное ограничение углеводородного экспорта России. Для этого блокирование наших коммуникаций на Балтике, в Арктике и нашего углеводородного экспорта на Черном море, здесь особенно французы активничают.
Плюс работа по самым разным сепаратизмам, работа по самым разным конфессиональным конфликтам внутри России, раскачивание ситуации. Опять же, как на крайне левом, так и на крайне правом фланге», – сказал Павлив.
При этом он подчеркивает, что в этом сценарии Украина обречена.
«То, что они тестировали сейчас на Иране, не вполне успешно, будем говорить прямо, они точно будут пытаться применять к нам. Особенно при том, что у них действительно происходит фундаментальнейшее перевооружение.
И никто уже не думает о том, что Украина выживет. В каком-то формате, в каком-то огрызке она точно выживет. Вопрос не об этом, вопрос о том, что она просто выигрывает время для них, для вот этого фундаментального их перевооружения, перезапуска», – добавил он.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: