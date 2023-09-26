Запад переходит к комплексным ударам по России, чтобы не допустить разгром ВСУ – эксперт

Анатолий Лапин.  
26.09.2023 16:29
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Дзен, Диверсии, Запад, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Терроризм, Украина


Запад будет пытаться расшатать ситуацию в России, используя комплексное давление. Сделать это через ВСУ не получается, поэтому в ход пойдут теракты и диверсии, разжигание конфликтов по периметру границ РФ, а на этом фоне – призывы к переговорам.

Об этом в эфире телеканала «День» заявил военный эксперт Константин Сивков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Запад будет пытаться расшатать ситуацию в России, используя комплексное давление. Сделать это через ВСУ...

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«Весь этот комплекс мероприятий направлен только на одно – на дестабилизацию ситуации в России. Потому что, решить задачу дестабилизации ситуации в России с помощью ВСУ они уже не могут – они это хорошо поняли. Поэтому прорисовывается стратегия данного этапа – это дестабилизация ситуации в России в сочетании с предложениями Запада пойти на «Минск-3» или «Хасавюрт-2».

При этом одновременно будут предприниматься шаги в направлении расшатывания российских границ по периметру, в частности, на Южном Кавказе, в Центральной Азии для того, чтобы заставить Россию отвлекать свои силы на эти направления и тем самым принуждать Россию снижать давление на ВСУ. Если Россия не пойдет на какие-то жесткие действия на этих направлениях, это будет подаваться как политическое поражение России, что она не смогла решать эти задачи», – заявил Сивков.

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