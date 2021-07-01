01.07.2021, Киев, Игорь Петров
 
Дзен, Запад, Общество, Политика, Скандал, Украина, Экономика коллапса
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Запад вычеркнул Зеленского даже из младших «партнеров» – юрист

Новости УкраиныУкраина уже вызывает усталость у Запада, а судьба Зеленского уже не интересует кураторов «незалежной»,...

Украина уже вызывает усталость у Запада, а судьба Зеленского уже не интересует кураторов «незалежной», о чем свидетельствует начавшаяся внешнеполитическая изоляция страны.

Об этом в эфире телеканала «Первый независимый» заявила юрист Елена Лукаш, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В Украину не приезжают лидеры других государств. За более чем 2 года президентства Зеленского приехал президент Молдовы, президент Грузии. Когда нужно – Зеленского вызывают «на ковёр» на какие-то встречи. Украину перестали хвалить в иностранных медиа – почитайте заголовки про Украину, они вам не понравятся, особенно в немецкой прессе. Украину перестали кредитовать.

Пусть те копейки, которые нам предлагают, похоже на заместительную терапию для наркомана, но Украину перестали кредитовать.

Аппетиты по освоению украинских активов и структур, таких, как земля или судебная система- у иностранцев только увеличились. Уважительное отношение в риторике тоже исчезла – то «почитайте твиттер», то «не возражайте», то «мы вам не банкомат», то «вы – страна-лабораторный кролик»… Что мы только не читаем от иностранцев о собственной стране.

И вот совокупность всех этих факторов дает мне основание предполагать, что судьба Зеленского крупных внешнеполитических игроков уже не интересует. Он уже не игрок. Ему объяснят, что он должен делать, и что случится, если он этого делать не будет. И сама Украина вызывает огромную усталость так называемых наших партнёров и кураторов. И не вызывает никакого желания помогать. У меня такое ощущение, что решение по Украине принято уже очень давно», – заключила юрист.

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