Западные фонды плодят манкуртов и разрушают Украину

17.04.2019, Киев, Александр Ростовцев

Украинская катастрофа 2014 года является хорошим примером того, как немаленькая страна в центре Европы, бывшая союзная республика СССР, стала полигоном для отработки инструментов информационно-психологической войны с участием неправительственных (НПО) и некоммерческих (НКО) организаций и фондов.

22 апреля 2014 года, на брифинге, специально подготовленном к двухмесячной «пэрэмоге революции гидности», представитель Госдепа США Виктория Нуланд заявила, что США потратили $5 млрд на «поддержку украинской демократии».

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Если задаться вопросом: во что конкретно были вбуханы эти деньжищи, то результат нельзя будет увидеть и пощупать в стали, бетоне и армии новых рабочих мест. Американские (европейские, польские и другие) гранты выдавались конкретным НКО и специально допущенным к корыту грантоедам на вроде бы благородные цели, оформленные на бумаге как «европеизация Украины» и «построение гражданского общества западного типа».

На деле, результат работы западных фондов и НКО за окнами ридной хаты: небывалый градус истерии и неадеквата, война с собственной историей, повальная украинизация, травля русского языка и культуры, ненависть к России, отлитая в программном заклинании «москаляку на гиляку!»

Если взять более наглядные последствия работы западных «фондов продвижения и поддержки демократии», то это будут лоснящиеся щёки соросят и других грантососов, больше всего похожие на упитанные ягодицы.

Небольшой экскурс в историю показывает, что последние два с лишним десятилетия активнее всего на Украине копошились и гадили такие лавочки, как Фонд Сороса «Открытое общество» и его же «Видродження», Национальный фонд поддержки демократии (NED), агентство USAID, Фонд помощи демократии при посольстве США, плюс десятки и десятки клоповников более скромного пошиба.

До начала «Евромайдана» фонды и НКО занимались тщательным унавоживанием почвы, вдалбливая в мозги будущим управленцам, СМИ и общественному мнению несколько деструктивных идеек: украинские политики, ставящие во главу угла сотрудничество и добрососедство с Россией – это «запроданцы» и «агенты Кремля»; «Украина – колония и криптоколония России», а «голодомор», русский язык и культура – инструменты борьбы с украинской самостийностью; «европейский выбор – единственный путь к свободе и процветанию для громадян».

Активными методами – подготовкой «активистов» и агитаторов – задолго до «Евромайдана» занималось американо-сербское НКО CANVAS, причастное к «арабской весне» 2011 года в Каире и ещё раньше – к подрывной работе в Сербии во время «гуманитарных бомбёжек» НАТО 1999 года.

Характерное влияние западных грантораздаточных корыт заметно по циклу осенних, 2013 года, публикаций «информационного унитаза» «Украинской правды», на тему «Таможенный союз против Ассоциации с ЕС». Именно приведённые в этих статьях выкладки о большой пользе для Украины от евроассоциации повлияли на нестойкие умы любителей лёгких путей и «единственного Большого Прыжка в сторону Запада», фигурировавших на «Евромайдане» с идиотскими хотелками «Зарплаты 10 тыщ евро, пенсии – 5 тыщ евро».

В «УП» даже особо не скрывали, что определённое наполнение и инфографику для статей были подготовлены НКО «Центр UA» (возглавляемой сладкой парочкой Рыбачук – Залищук; кормилось с руки Нацфонда поддержки демократии» при поддержке соросят из «Видродження». Показательно, что «евроинтеграционная» накачка населения прошла накануне «Евромайдана» в издании, позиционирующем себя «информационной платформой для думающих людей».

Наиболее громкой информационной спецоперацией западных НКО специалисты считают резонансное видео «I am Ukrainian», быстро набравшее свыше 8 млн просмотров на YouTube. В ролике, «простая девушка из миллионов, вышедшая на Майдан», Юлия Марушевская, по-английски призывает народ «восстать против тирании и коррупции», особо подчёркивая «жестокость «Беркута» по отношению к восставшим».

Очень скоро выяснилось, что вдохновителем ролика стал известный американский политтехнолог Ларри Даймонд, сотрудничающий с USAID и NED. Ранее, в 2012 году, эта же тёплая команда провокаторов отличилась, сняв не менее шумную пропагандистскую ленту – гимн поджигателям «цветных революций», известную как «Шёпотом на рёв» (Whisper to Roar).

Агитка с речугой Марушевской было выложено в разгар столкновений на «Евромайдане» – 10 февраля 2014 года, и в тот же день мешочница Нуланд сообщила журналистам Би-би-си, как она лично «поддерживает честные и независимые СМИ на Украине», что говорит о согласованной работе кукловодов и их подопечных.

Несмотря на «пэрэмогу» и установление на Украине наихудшего режима со времён «незалежности» 1991 года, работу грантодателей и грантососов нельзя назвать удовлетворительной: Украиной потеряны территории, идёт война, режим погряз в африканской коррупции и трудноуправляем. Однако возложенные функции он исполняет: смердит гнойной язвой на исторических русских землях и всё дальше отрывает Украину от России, полностью игнорируя угрозу получить духовно и исторически искалеченные поколения манкуртов. Иностранные вивисекторы помогают бандеровскому режиму по мере сил в этой самоубийственной шизофрении.

Судя по информации на сайте посольства США на Украине, в разделе «Программы и гранты», действует программа «Фонд развития украинских СМИ». Программа раздаёт деньги и проводит набор на конкурсной основе журналистов и «независимых СМИ», помогая США сформировать и поддерживать пул лояльных украинских журналистов, готовых распространять дезинформацию.

В настоящее время на Украине активно действует соросовский фонд «Видродження», финансирующий рупоры пропагандонов-фальсификаторов с «оккупированных территорий».

Так, на субгранты от щедрот старого рептилоида посасывают такие медиа-помойки, как «Крым.Брехалии», «Остров», «Громадьске.Донецьк», «IT-сектор Харьков».

Поскольку уровень этих сливных бачков можно охарактеризовать словами Остапа Бендера «нечистая игра, низкий класс», то и деньжат им перепадает только на карманные расходы – $150 тыс в год на всю помойку.

На макроуровне влияние на украинскую повседневность оказывает контора USAID, содержащая ОО «Опора» – «союз независимых активистов», оказывающих дублирующее давление на власть. В «заслуги» USAID и «Опоры» следует отнести зачистку Порошенко судейского корпуса под заклинания о «справедливом правосудии на Украине».

Различные источники утверждают, что уши USAID торчат за «научными организациями» и «исследованиями», направленными на переписывание истории и разжигание ненависти против России. В частности, с потной ладошки USAID кормится патентованная гнида и канализатор Вова Вятрович вместе со своим «Институтом нацпамяти».

Именно организация USAID на территории России, Украины, Белоруссии и Казахстана занималась вербовкой молодых людей в отряды террористов ИГИЛ под видом гуманитарных миссий, что стало известно благодаря вскрытой хакерами переписке между юридическим консультантом USAID Барбары Фейнштейн вице-президенту NAD Наде Дюк.

Не снижает накала пинком выставленный из России, но задержавшийся на Украине Фонд поддержки демократии, финансируемый Конгрессом США. На постсоветском пространстве Фонд откладывает личинки с 1996 года, так что не следует удивляться кишению тифозных вшей в украинских СМИ и политикуме. Из открытых источников известно, что ФПД поддерживает свыше сотни украинских НКО/НПО, которым из кассы выдаётся на руки в среднем $5-15 тыс в месяц.

Пресловутые методички для «пробитых кастрюль» плодит контора с пафосным названием «Институт Эйнштейна», занятая отнюдь не разработкой Общей теории относительности, а теоретическими исследованиями по внедрению «цветных революций». Контора работает под крышей ЦРУ, а организатором её является не Альберт Эйнштейн, а Джин Шарп, отвечающий за «революции роз, мимоз» и прочий дестабилизирующий страны гербарий.

Ещё одна лавочка, окопавшаяся под крышей ЦРУ, в т. ч. на Украине, – Freedom House, постоянно озабоченный положением прав человека где угодно, кроме главного рассадника демократии.

Freedom House озабочена не правами человека вообще, а только избранных групп населения. Например, правами ЛГБТ. Убийство детей Донбасса украинскими карателями или репрессии против инакомыслящих, развязанные бандеровцами, в круг интересов организации не входят.

По различным данным, в настоящее время на Украине работает огромное количество агентов иновлияния, финансируемых не только Соросом или вышеупомянутыми грантораздаточными корытами, но также фондами Конрада Аденауэра, Чарльза Мотта, Роберта Боша и даже бандеровской диаспорой Канады. Впрочем, все они координируются соответствующими службами ЦРУ и Госдепа США.

Практически все эти рассадники «добра и света» действовали и в Крыму при Украине, однако были вынуждены убраться с полуострова после воссоединения, благодаря закону об иноагентах от 2012 года.

К сожалению, не все иноагенты покинули Крым. Оставшиеся мимикрировали под «медицинские и гуманитарные». Осенью 2016 года в Крыму прошла проверка НКО, получающих финансирование из-за рубежа. В их списке оказались: благотворительный фонд «Надежда и Спасение» (получивший средства «Глобального фонда по борьбе со СПИД, туберкулезом и малярией» в размере 9,4 млн рублей), АНО социальных услуг «Пациенты Крыма» (3,2 млн руб.), АНО «Молодежный центр женских инициатив» (5,5 млн руб.), Севастопольская региональная общественная организация социальных проектов «Гавань Плюс» (0,5 млн руб.).

Грантоеды из “Надежды и Спасения” раздают буажки симферопольцам. Осень 2016 года.

Результаты проверки, если не считать нарушений противопожарной безопасности и аренды помещений, в тот раз результатов не дали.

С другой стороны, расследование журналистов ИА Ридус в 2016 году выявило, что «борцы со спидом в Крыму» находились в тесном контакте и на содержании USAID, работая в интересах Минобороны США:

«Судя по зафиксированным в документах цифрам, всего за прошедшие два с лишним года четыре некоммерческие организации получили из-за океана порядка одного миллиона долларов, причем часть из этих средств была передана в наличной форме (о чем в отчетах имеются специальные пометки). Здесь и наш благотворительный фонд, и другие крымские организации, которые уже попадали в поле зрения надзорных органов республики. Похоже, попали-таки не зря.

Как следует из документации, с 2014 года по 2016 год благотворительный фонд «Надежда и Спасение» (Hope and Salvation) получил 681 тысячу 770 долларов США (из них более трети, $254577 – наличными). За этот же период АНО «Молодежный центр женских инициатив» получила от грантодателя 351383 доллара (наличными $128201). Некоммерческая организация «Твоя Победа» начала получать средства с апреля 2015, за год ей было направлено $107404 ($57266 наличными). НКО «Пациенты Крыма» получала грантовые средства в 2015 году ($70895, из которых наличными – $10346), а «Гавань плюс» – в 2014 и 2015 ($33300 и $702 соответственно). Судьбу еще $123522 долларов перечисленных в Крым, отследить не представляется возможным (в документации лишь содержатся упоминания о неких «крымских получателях»).

Судя по всему, крымские силовики сделали оргвыводы из информации Ридуса. По данным портала www.rusprofile.ru, с 2017 года все четыре крымских грантоеда остаются работающими только на бумаге.