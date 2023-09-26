«Запредельный идиотизм, либо сознательное вредительство»: В Севастополе – проблемы с укрытиями во время воздушных тревог

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Резонансный случай в Севастополе поднял тему готовности убежищ и укрытий на случай воздушной тревоги – сотрудник Дворца культуры рыбаков выгнал на улицу посетителей во время сигнала «Внимание всем», сославшись на то, что убежище предназначено якобы только для сотрудников ДКР, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Накануне вечером в Севастополе прозвучал сигнал тревоги, остановился морской и наземный пассажирский транспорт. Посетители и занимающиеся в кружках дети находились во Дворце культуры рыбаков на улице Павла Корчагина. Но когда прозвучал сигнал тревоги, мужчина, представившийся ответственным за пожарную безопасность, выставил всех за дверь, поскольку, якобы, получил такое указание от начальства. Он заявил, что укрытие в подвальном помещении учреждения не предназначено для сторонних лиц, у которых «в своих домах есть укрытие».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.

При Украине ДКР был перепрофилирован в «Украинский культурно-информационный центр», который на правах «островка украинства» посещали приезжающие из Киева чиновники Минкульта. Именно на площади перед зданием «УКИЦ» проводились пропагандирующие фальшивую антироссийскую трактовку истории дни скорби по жертвам «голодомора» и т.п.

Севастопольский писатель Платон Беседин дает понять: не исключено, что любовь к неньке еще могла остаться у некоторых работников дворца культуры.

«Почему-то не сомневаюсь, что козлом отпущения сделают охранника, но рыбка-то с головы портится. Как там с директивами в ДКР?» – комментирует Беседин.

Впрочем, как оказалось, это далеко не единичный случай. В городских чатах сообщают о таком же решении администрацией СЦКиИ: должен был быть концерт, но после сигнала всех зрителей выпроводили на улицу, сказав, что бомбоубежища у них нет, а в подвале место только для работников. То же самое сделали в МФЦ на ул. Корчагина – при звуках сирены выгнали посетителей на улицу, поскольку убежище только для персонала.

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев пытается быть на стороне горожан, которые с каждой воздушной тревогой заваливают социальные сети фото и видео состояния убежищ, или замков на входных дверях, ключи от которых находятся неизвестно где.

«Случай, который произошел накануне в ДКР, когда охранник попросил людей уйти из здания и идти в «свои» укрытия — запредельный идиотизм, либо сознательное вредительство. С таким будем разбираться жестко», — написал Развожаев в своём telegram-канале и заверил, что ситуацию с закрытыми убежищами должны решить в ближайшее время.

А вот санитарное состояние подвалов он призвал улучшать силами самих горожан.

«Не ждите, что кто-то придет и сделает там запасы воды, установит кресла, настилы, сделают вентиляцию. Благоустроить так все временные укрытия невозможно, на это нужны миллиарды. Подчеркиваю, укрытия — временные, это не бомбоубежища. Они нужны, в основном, чтобы укрыться от осколков ракет и выбитых стекол. Это тоже нужно понимать. И принимать», – заявил градоначальник.

Но горожане предлагают поступить иначе – признать провальной работу Департамента городского хозяйства и курирующего вице-губернатора Евгения Горлова, который, будучи директором департамента еще год назад рапортовал о готовности 330 из 1760 севастопольских подвалов к приему людей, но после отчета работу по благоустройству укрытий прекратил. Кроме того, в городе много закрытых подземных бункеров, бывших командных пунктов, которые можно оборудовать под временные убежища, способные разместить большое количество людей. Сейчас, даже следуя указателям «укрытие», невозможно найти нужное здание и понять, куда спускаться в случае «воздушной тревоги».

Беседин обращает внимание: севастопольские паблики забиты неприятными видео, на которых либо закрытые укрытия, куда не попасть в случае угрозы, либо укрытия с антисанитарными условиями, где можно пошатнуться от интоксикации и туберкулёза.

«Меж тем рапортовалось иное. И тут нет обвинений. Всем тяжело. Работа идёт, но, пожалуйста, чуть быстрее – война идёт тоже. Я достаточно мягко написал? Уже очевидно, что Севастополь будет подвергаться обстрелам и атакам беспилотников почти каждый вечер. Новая реальность. Будем привыкать. Мы севастопольцы – сильнее и крепче нас исторически и историософски никого нет. Но, кстати, вы обратили внимание, как реагируют крупные СМИ и ура-патриот-каналы? Как на должное. Как на обыденность. Ну, обстреливают Севастополь – что поделаешь?.. Донбасс вон 9 лет под обстрелами. И даже Дмитрий Анатольевич убийственно ёмко молчит. И опять… люди в Севастополе не могут попасть в укрытия. Этот вопрос вообще возникать не должен. Мы на войне», – заключил севастопольский писатель.