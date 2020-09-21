Запретить российское кино

21.09.2020

Писатель Платон Беседин – в авторской колонке для «ПолитНавигатора» о том, как спасать и менять кинематограф в России.

Совсем недавно российские медиа – эксперты, аналитики, журналисты, – да и не только они, упражнялись в остроумии относительно новых рекомендаций американской киноакадемии. Согласно этим самым рекомендациям, номинация на лучшую ленту в премии «Оскар» отныне возможна только при выполнении ряда условий – и касаются они отнюдь не качества работы. Нет, важно, к примеру, иметь среди персонала и актёрского состава представителей ЛГБТ, афроамериканцев, латиносов и тому подобных персонажей.

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Ясное дело, что подаётся это под соусом так называемой борьбы за равноправие. Однако именно эта борьба – а на деле псевдоборьба – уже привела к полной аннигиляции любых ценностей и тотальной растерянности общества и каждого человека в отдельности. И вместо уважения к меньшинствам, заботы о них мир получил диктат неофашистского толка. Как говорил карлик в ленте «Залечь на дно в Брюгге»: «Я вижу, грядёт большая война!».

Да, правила, названные киноакадемией, выглядят трагикомично и нелепо. К тому же непонятно, как они будут реализовываться на практике. Кто станет проверять, к примеру: гей – актёр или нет? А что там с осветителем – он латинос, любящий трансгендеров или как?

Однако курс киноакадемии при всём этом ясен. А вот что с нашим российским кино? Всё ли у него прозрачно и чётко? По какому вектору оно движется? Если вообще движется. Ведь России самой нужно было бы ввести правила – разработать некий кинокодекс, но начать не с предписывающих, а с запретительных мер.

Мы ухохатываемся – подчас не слишком остроумно, – когда «Оскаром» награждают очередную заказушную ересь о геях или, ещё хуже, love-story амфибии и лаборантки, но разве российские фильмы и сериалы не кишат позорными штампами? И если Голливуд работает на выработку толерантности, то наши продюсеры и режиссёры картина за картиной разрушают прошлое. И главным образом – достаётся «красным» временам.

Едва ли не в каждом фильме российского производства есть лютый «чекист», который измывается над героем. Причём, часто он унижает того, кто оказался чист перед властью. Обязательно, если фильм исторический, присутствуют лагеря и тюрьмы, в которые заключают актёров. Конечно же, есть и нелепость советского командования.

Если же речь идёт о достижениях, как, например, в случае победы нашей баскетбольной сборной на Олимпиаде в Мюнхене или запуске человека в космос, то победа случается не благодаря, а вопреки. То есть, люди совершают подвиг, оставаясь отважными, но дурачками, а руководство тому всячески мешает и противоборствует. Посыл тут один: всё хорошее – это случайность; всё плохое – закономерность. К слову, по тем же лекалам очернения прошлого работает и блогер всея Руси Дудь.

Так что это? Просто тупость кинематографистов? И это тоже, да, когда сценарии пишутся на коленке между «распилами», а об исторической правде, историческом соответствии и думать не хотят даже. Однако есть за этим и злонамеренное вредительство: в зрителе, особенно молодом, воспитывают через фильмы комплекс вины и неполноценности – мол, мы гнилые, мы кривые, мы убогие, мы потомки палачей. Это не просто тренд, нет, повторяю – это соответствующая кинополитика. И с ней пора бы разобраться на высшем уровне. Или оттуда ноги растут?

Кто-то возопиет: а как же творческая свобода? Стоп, я сам – как писатель – за творческую свободу, но разве мы имеем её сейчас? Нет! Наоборот, есть установка снимать только так и никак иначе. Есть установка очернять прошлое – особенно советское – вплоть до тотального оскотинивания населения. Это ваша свобода? Ну-ну.

Да и нет её нигде в принципе. Или есть люди, которые всерьёз полагают, будто Голливуд – это место для самовыражения? Нет, уж где-где, а тут умеют считать баксы и основные доходы получают с политического пиара, когда годами и десятилетиями отрабатывают заказы.

Так что нам в России стоило бы тоже, повторюсь, разработать свой кинокодекс – и даже, пусть на время, по-своему запретить кино. Именно так. Запреты вообще способствуют творческому развитию, заставляют искать новые варианты и иносказания. Достаточно взглянуть на советское наследие – вот уж где творцы развернулись!

Возможно, небольшое кровопускание пойдёт на пользу и российскому кино. Кто знает… А то придёт злой чекист – и всем наступит хана. Ну, точь-в-точь, как на экране.