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04.10.2021 19:59 (Мск), Москва, Елена Острякова
 
Дзен, Общество, Оппозиция, Политика, Происшествия, Россия, терроризм, экстремизм
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Застреливший сотрудника КГБ Зельцер выжил и сбежал – редактор «Нехты»

Редактор экстремистского телеграм-канала «Нехта» Степан Путило утверждает, что застреливший сотрудника КГБ оппозиционер Андрей Зельцер...

Редактор экстремистского телеграм-канала «Нехта» Степан Путило утверждает, что застреливший сотрудника КГБ оппозиционер Андрей Зельцер остался в живых.

Об этом он заявил в интервью youtube- каналу «И грянул Грэм», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Все больше фактов свидетельствуют о том, что Зельцер действительно мог сбежать через окно. В тот день в Минске объявлялся план «Сирена» по поиску особо опасных преступников. Об этом свидетельствуют другие факты на видео. Невозмутимость жены Зельцера. Если твоего мужа расстреляли, наверняка бы она не выходила в дверной проем посмотреть, что там происходит», – сказал Путило.

Он также утверждает, что сотрудник КГБ Дмитрий Федосюк якобы был застрелен по ошибке своими же товарищами.

Напомним, Зельцер открыл огонь из ружья по силовикам, которые, выломав дверь, вошли в его квартиру. Действия мужа снимала на видео его жена. Она задержана по подозрению в соучастии в убийстве. Сам Зельцер был застрелен оперативной группой, вошедшей в квартиру.

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