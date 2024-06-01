Война против России выгодна Киеву, потому что заставила Харьков и другие «пророссийские» регионы переходить на более заукраинские позиции. Об этом в эфире интернет-канала «Islnd TV» заявил харьковский нацист, военнослужащий ВСУ Данил Яковлев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«После полномасштабки Харьков начал превращаться в украинский город. Десять лет назад, когда мы создавали подразделение «Азов», мы шутили, что Восточную Украину изменят только ракеты, когда они будут лететь. Даже наш товарищ недавно был в Харькове, он ругался на город максимально. Потому что он жил во Франции, сам из Львова, в Донбассе воевал. И он говорит, что в Харькове максимальное быдло. Он говорит, что там российский нарратив везде. Я отвечаю – ты ещё не был там когда мы там жили. Вот ты просто идёшь по Харькову, и видишь название не «кофе», а «кава» – для Харькова уже много. И Ленина нет… Улицы начали наконец-то переименовывать. С Коммунистов на Героев», – сказал Яковлев.

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«То, что в Харькове сейчас происходит, должно было случиться очень давно. Не война, а трансформация. Но так получилось, что те люди, которые для харьковчан были братьями, сейчас их бомбят. И это их подталкивает переходить больше на проукраинскую сторону. Нам это льстит. Мы довольны тем, что сейчас Харьков трансформируется», – добавил нацист.