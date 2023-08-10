Затулин обнаружил, что Севастополь «упал духом»

Севастополь переживает «четвертую оборону» за время своего существования, и мобилизация должна быть более широкой, чем просто военная.

Такое мнение в эфире «Первого севастопольского» высказал политик, депутат Госдумы РФ Константин Затулин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я согласен с тем, что Севастополь сейчас переживает период своей «четвертой обороны». Первая, вторая оборона – это Крымская война, Отечественная война. Третьей считают период его украинского пленения, когда люди здесь, в Севастополе активно боролись против колонизации, и наконец, теперь, с начала специальной военной операции, началась, по сути, четвертая оборона. Конечно, это заставляет нас сочувствовать севастопольцам, стараться им помочь, и, конечно, это не может остаться бесследным», – отметил он.

Затулин пояснил, что впервые видел на День ВМФ пустой город, в котором было мало желающих возложить цветы к памятникам, даже при том, что все официальные мероприятия отменены.

«Я был здесь на День флота. Мы проводили свои традиционные мероприятия накануне, и могу сказать, что меня больно резануло то, что утром 30 июля никто, кроме нас, нескольких человек не возлагал цветы к Вечному огню, памятникам Нахимову, Хазарскому, Екатерине Великой. Мы их все обошли, и мы видели, что на площадях и на улицах никого нет. Может быть, несколько человек с флагами Военно-морского флота СССР, уже в возрасте, старики в тельняшках и бескозырках. А я ведь, можно сказать, знаток всех дней Военно-морского флота в Севастополе. Каждый раз в течение всех этих лет я сюда приезжал и видел, сколько людей здесь собиралось. Это, конечно, влияние ситуации, трудно за это кого-либо осуждать. И все же, мне кажется, нужно делать все для того, чтобы поднять дух севастопольцев. А дух севастопольцев и москвичей лучше всего поднять победами на фронте. Вот этого я нам всем желаю», – подчеркнул политик.

По его оценке, за полтора года военной спецоперации не удалось мобилизовать гражданское общество, политические и бизнес-элиты, сплотив их вокруг президента, как гаранта суверенитета державы.

«Нет, если бы удалось всё, то война бы уже, наверное, закончилась. Совсем недавно я выступал на эту тему и говорил, что к сожалению, на данный момент цели специальной военной операции не достигнуты, и надо это воспринимать со всей серьёзностью. Это значит, что мобилизация в широком смысле этого слова, не просто военная мобилизация – мобилизация в тылу на фронте, она должна присутствовать. Многое предстоит ещё сделать, безусловно. И не только потому, что у нас такое бюрократическое неторопливое государство, а просто потому, что это история, которую мы с вами ещё не проходили при нашей жизни», – считает Затулин.