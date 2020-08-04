Затулин: Оскорбление, нанесенное Лукашенко, – повод отозвать посла РФ из Минска

04.08.2020, Москва, Елена Острякова

Первый заместитель председателя Комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин считает, что Россия должна отреагировать на оскорбления президента Белоруссии Александра Лукашенко.

В интервью «ПолитНавигатору» парламентарий высказался не только против делегирования наблюдателей на белорусские президентские выборы 9 августа, но и за отзыв посла из Минска. Депутат также рассказал, как, по его мнению, должна реагировать Россия на возможные массовые протесты белорусов после выборов.

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Сегодняшнее выступление президента Лукашенко перед парламентом Белоруссии некоторые эксперты расценили как ознаменование полного разрыва отношений России и Белоруссии. Вы согласны с такой оценкой?

Разрыв – это слишком громко сказано. Но с учетом того, что мы вроде бы живем в Союзном государстве, возникает вопрос, что будет с ним, с подписанными в 90-е годы документами о сближении? И даже вопрос, что будет с членством Белоруссии в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) и Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), и так далее, поскольку это договоры именно союзные, а не партнерские. Партнерскими могут быть договоры о продаже газа и покупке нефти. А вот договоры о ЕАЭС, ОДКБ и Союзном государстве – никак не назовешь «партнерскими».

Но белорусский президент говорил о развитии отношений с США и Китаем, не упомянув о России.

Многие из тех, кто развивает отношения с Китаем, испытывают трудности в отношениях с США и наоборот. С этой точки зрения, желание Лукашенко и Белоруссии со всеми налаживать отношения по-человечески понятно, только вряд ли реализуемо с точки зрения глубоких и серьезных привилегий, которыми Беларусь пользовалась все это время со стороны России.

Почему Лукашенко позволил себе резкие выпады в сторону России?

Мне кажется, в этой речи Лукашенко стал заложником собственной провокации, связанной с арестом российских граждан, с лживым обвинением России в попытке дестабилизировать ситуацию в Белоруссии. Теперь он пытается подвести под это теоретическую и практическую базу. Это, конечно, не может остаться вне внимания России. Мы приучились терпеливо реагировать на слова Лукашенко, но действия Лукашенко должны оцениваться адекватно. Как бы нам ни были дороги отношения с белорусским народом (а они нам дороги), мы не можем позволить, чтобы руководитель соседнего государства безнаказанно унижал Россию и российских граждан.

Как должна реагировать Россия?

Все, что было сказано в речи по поводу этого скандального инцидента с так называемыми «боевиками Вагнера», которые на самом деле являются частными охранниками, а самим Лукашенко именуются не иначе как военнослужащие, выводит российско-белорусские отношения на новый уровень. Доверие между руководством России и Белоруссии после этого инцидента потеряно. Желание спровоцировать любой конфликт ради того, чтобы Лукашенко остался у власти, с нашей стороны не может быть разделено и поддержано. Я думаю, что Лукашенко придумал все это, чтобы иметь предлог подавить любые протесты против своего избрания. А то, что он не видит никаких других вариантов, кроме своего избрания, это очевидно. Поэтому я думаю, что нам предстоит очень серьезная переоценка ценностей после 9 августа. То, что Александр Лукашенко спровоцировал, лежит тяжелым грузом и на его совести, и на российско-белорусских отношениях.

Сегодня вы предложили не посылать наблюдателей на белорусские выборы.

Я не знаю, какое решение примет руководство Государственной думы РФ. Мы действительно готовили делегацию, пусть небольшую (это связано с пандемией), из депутатов, представляющих в основном комитет по делам СНГ во главе с членом Компартии – зампредом нашего комитета товарищем Тайсаевым.

Я думаю, эта делегация попадет в ложную ситуацию, если поедет в Белоруссию в создавшейся обстановке. Нам нанесено оскорбление, которое демонстративно налагает на нас вину за какие-то интриги, замыслы, террористические акты, дестабилизацию и прочее. В этих условиях посылать наблюдателей и делать вид, что «все хорошо, прекрасная маркиза», оскорбительно. Я бы в такой делегации принимать участие не стал.

Какое решение будет принято, мы увидим. Думаю, что это повод не только не посылать наблюдателей, но повод отозвать нашего посла для консультаций. Такая практика существует во время конфликтов. А конфликт налицо. Делать вид, что ничего не произошло, мы не можем. Затронута наша репутация и достоинство. Мне кажется, что это при всей важности двухсторонних отношений, еще важнее.

Может, России стоит не признавать эти выборы?

Это зависит от того, как эти выборы пройдут, а не от того, насколько мы обижены или не обижены на президента Лукашенко. Лично у меня есть впечатление, что эти выборы будут сфальсифицированы. Но это мое личное впечатление. Может быть, это будет не так.

По косвенным данным я вижу, что белорусская сторона крайне обеспокоена. В конечном счете, вся история с провокацией против так называемых боевиков из этого же ряда. Это связано именно с беспокойством о том, что люди в Белоруссии не примут результатов этих выборов, которые заранее всем известны. Они будут протестовать.

Для того, чтобы не дать им протестовать, надо заранее объявить все протесты происками Москвы или третьих сил. Вот в чем подоплека этой провокации.

Это подтверждает, что в этот раз Лукашенко не уверен в себе. У него не оснований считать, что он сможет легко победить. Опросы, которые публиковались, разные. Противники Лукашенко говорят, что президент крайне непопулярен. Сам президент и его люди утверждают обратное. Выяснить это можно в результате выборов, но верить в то, что они будут проведены честно, – очень сложно.

После того, как одни кандидаты были арестованы, а другие были вынуждены бежать из страны, после отказа установить камеры видеонаблюдения на участках, после сокращения числа наблюдателей, после этой провокации, наконец. Так зачем же нам выступать в роли статистов со своим «одобрямс» этих выборов?

Уже очевидно, что после этих выборов соберется Майдан, который там называют Площей. Россия обычно негативно относится к подобным мероприятиям. В данном случае, какой, как вам кажется, должна быть позиция?

Вы правы, что Россия никогда не была инициатором каких-либо неправовых действий, массовых мероприятий, направленных на свержение власти. Это связано с нашим негативным опытом революциями, потерей государства, сначала одного, потом другого. Россия научена своим горьким опытом и никому не советует идти по этому пути. Но это внутреннее дело Белоруссии. Если президент Лукашенко так слеп или так предвзят, что считает Россию во всем виноватой, то пусть сам расхлебывает ту кашу, которую заварил.

То есть Россия должна держать нейтралитет в этой ситуации?

Россия должна согласиться с тем выводом, который сделает белорусский народ – во время выборов, после выборов, в любое время. Нам важны в конечном счете отношения с белорусским народом. Это часть нашего общего народа. При всем уважении к Лукашенко и его заслугам, его важность не выше важности белорусского народа.