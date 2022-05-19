Затяжная фаза: НАТО не ожидает в ближайшие недели прорывов на украинских фронтах

19.05.2022  10:17 (Мск), Вашингтон
Никита Еременко.  
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Вооруженные силы, Дзен, Россия, США, Украина
Новости Украины

Североатлантический альянс не ожидает значительных успехов ни для одной из сторон на поле боя на Украине в ближайшие недели. Об этом заявил CNN представитель НАТО, знакомый с разведданными.

«Я думаю, что на какое-то время мы будем в застое», — сказал чиновник.

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По словам неназванного собеседника телеканала, текущая дискуссия в НАТО заключается в том, сместилась ли текущая динамика в пользу Украины, и дебаты в кругах НАТО теперь ведутся о том, возможно ли Киеву вернуть Крым и Донбасс.

«Я думаю, что они могли бы (вернуть Крым и Донбасс – ред.), да. Не сейчас, не скоро, но если они смогут продолжать борьбу, я так думаю», – сказал чиновник.

Он сказал, что сомневается в том «должны ли они на самом деле бороться за возвращение своей территории», имея в виду возможную негативную реакцию местного населения.

Накануне министр обороны Украины Алексей Резников заявил,что война переходит в затяжную фазу, поскольку Россия осуществляет подготовку к ведению долговременной военной операции.

В Пентагоне считают, что российские войска сейчас атакуют меньшими подразделениями и уменьшают свои амбиции на поле боя. Аналитики Пентагона отметили, что в течение последней недели цели российских военных стали более локализованными: если раньше это были большие города и большие территории, то сейчас речь идет о селах и перекрестках стратегических дорог.

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