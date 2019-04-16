Заявление канадского парламентария о подлодках в Чёрном море – выступление чудака-одиночки

16.04.2019, Киев, Игорь Петров

Грозное заявление депутата федерального парламента Канады Джеймса Безана о появлении подводных лодок НАТО в Черном море – точка зрения одного человека, на которую не стоит обращать внимания.

Об этом в комментарии корреспонденту «ПолитНавигатора» заявил директор информационно-политического центра «Перспектива» Павел Рудяков.

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«Это точка зрения одного человека. С точки зрения военной, военные и моряки говорят, что корабли в Черном море, это больше демонстрационный момент, чем что-то реальное, потому что они очень уязвимы, площадь невелика, с берегов, с самолетов можно с ними разбираться. Поэтому в Черном море трудно себе представить столкновение эскадр или элементов эскадр, скажем, российской и НАТО. Подводные лодки там точно так же нужны, как и эти корабли. Это демонстрационный эффект, корабли зашли, уже обозначили присутствие.

Поэтому мне кажется, что в данном случае речь идет об элементе психологического давления, которое может преследовать цель вывести российское руководство, в частности, военное, из равновесия и подтолкнуть к каким-то непродуманным шагам. Потому что в принципе НАТО провоцирует, НАТО давит, ожидая ответных шагов, на которые можно было бы, забыв о своей провокации, как американцы часто делают, провоцируют, потом выносят свою провокацию за скобки и начинают отвечать на действия, которые стали ответной мерой. Я думаю, что в данном случае это словесные экзерсисы, на которые не стоит обращать внимания», – сказал Рудяков.