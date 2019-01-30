Здравствуй, НАТО: Авиация Черноморского флота начинает учения в Крыму

30.01.2019, Севастополь, Виктор Орлов

Экипажи многоцелевых истребителей Су-30 и фронтовых бомбардировщиков Су-24 морской авиации Черноморского флота начали подготовку к лётным тактическим учениям. Об этом «ПолитНавигатору» сообщил начальник отдела информационного обеспечения Черноморского флота капитан 2 ранга Алексей Рулёв.

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Лётчики начали выполнение тренировочных полётов. Экипажи Су-30 и Су-24 выполнят задачи по завоеванию господства в небе в условиях учебного боя.

В роли условного противника выступят лётчики отдельного смешанного авиационного полка флота.

Подготовительные полеты проходят как в дневное, так и ночное время на разных высотах и в сложных погодных условиях.

Как сообщал «ПолитНавигатор», накануне директор Института внешней политики Дипакадемии при МИД Украины Григорий Перепелица отметил важную роль усиления российской авиации в Крыму.

«Россия превратила Крым в мощную военную базу, которая имеет стратегическое значение. Она контролирует акваторию Черного моря и воздушное пространство всего Причерноморья. Число самолетов возросло за эти пять лет с 22 до 112, в том числе, оперативно-стратегических бомбардировщиков. Она изменила баланс сил на восточном фланге НАТО, она достигла стратегического преимущества. Условно говоря, она проломила этот фланг», – сказал Перепелица.