Зе-офис: Если остановить войну и не уничтожить Россию – Украина сгинет за три года
Если Украина не уничтожит Россию, то погибнет в течение трёх лет.
Об этом в интервью DW заявил советник офиса президента Украины Михаил Подоляк, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Мы всегда будем помнить 24 февраля 2022 года, это будет выдающаяся дата для Украины, потому что в этот момент Украина начала уничтожать Российскую Федерацию.
Ошибочным является существование РФ, которое не понимал остальной мир, который заигрывал с Россией, предавая ей ощущение безнаказанности. И это не ошибка конкретно Украины, это ошибка демократического мира.
Потому что, если бы наши партнёры вместе с нами считали, что будет масштабная война, то оружие должно было бы быть на Украине не сегодня, в феврале 2023, а в феврале 2021 или в феврале 2020», – сказал советник Зе-офиса.
Он воинственно добавил, что Россия понимает только силу.
«Это вопрос осознания того, что Россия должна проиграть. А Россия должна проиграть. Не дипломатически, к сожалению. Нам бы хотелось, чтобы можно было прийти и сказать: отведите свои войска, и они убежали. Россия понимает только кулак в лицо с как можно большим нарушением верхней и нижней челюсти», – подчеркнул Подоляк.
«Мы не закончим войну где-то посередине, нет у нас такого шанса. Мы должны объяснить людям, что остановленная посередине война будет означать, что Украина умерла не за три дня, а за три года», – объяснил чиновник.
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