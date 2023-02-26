Зе-офис: Если остановить войну и не уничтожить Россию – Украина сгинет за три года

Вадим Москаленко.  
26.02.2023 18:58
  (Мск) , Киев
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Война, Дзен, Политика, Россия, Украина


Если Украина не уничтожит Россию, то погибнет в течение трёх лет.

Об этом в интервью DW заявил советник офиса президента Украины Михаил Подоляк, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Если Украина не уничтожит Россию, то погибнет в течение трёх лет. Об этом в...

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«Мы всегда будем помнить 24 февраля 2022 года, это будет выдающаяся дата для Украины, потому что в этот момент Украина начала уничтожать Российскую Федерацию.

Ошибочным является существование РФ, которое не понимал остальной мир, который заигрывал с Россией, предавая ей ощущение безнаказанности. И это не ошибка конкретно Украины, это ошибка демократического мира.

Потому что, если бы наши партнёры вместе с нами считали, что будет масштабная война, то оружие должно было бы быть на Украине не сегодня, в феврале 2023, а в феврале 2021 или в феврале 2020», – сказал советник Зе-офиса.

Он воинственно добавил, что Россия понимает только силу.

«Это вопрос осознания того, что Россия должна проиграть. А Россия должна проиграть. Не дипломатически, к сожалению. Нам бы хотелось, чтобы можно было прийти и сказать: отведите свои войска, и они убежали. Россия понимает только кулак в лицо с как можно большим нарушением верхней и нижней челюсти», – подчеркнул Подоляк.

«Мы не закончим войну где-то посередине, нет у нас такого шанса. Мы должны объяснить людям, что остановленная посередине война будет означать, что Украина умерла не за три дня, а за три года», – объяснил чиновник.

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