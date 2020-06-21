Зеленский оказался еще тупее Парубия, – политолог

21.06.2020, Киев, Вадим Москаленко

Пришедшая на смену правительству Петра Порошенко команда Владимира Зеленского умудрилась оказаться ещё «тупее» майданщиков.

Об этом интервью YouTube-каналу «Капитал» заявил киевский политолог Михаил Чаплыга, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я приведу простой пример – разница между властями. Мне довелось в своей жизни поработать при «злочинной панде» Януковича, довелось поработать после, и сейчас наблюдаю.

Так вот, когда власти Януковича что-то надо было «порешать» в свой интерес – что-то забрать, что-то «отжать», что-то переделить, они всегда собирали умных людей, говорили: «что нам для этого надо, дорожная карта»? Мы им рисовали: надо такой-то закон, изменения в такие-то законы, подзаконные нормативные акты такие-то и такие-то, юстирование провести, там «высновки» получить, подстраховаться тем-то, тем-то, и тогда вы можете это сделать. Поэтому их не могут и догнать – потому что вроде всё законно сделано», – рассказал Чаплыга.

«Когда пришли все эти Петренки-Турчиновы и так далее, они решили, что они навечно, и власть их – революционная, они даже не заморачивались. Они начали передел всего, что было у «Яныка», они начали передел по беспределу.

И теперь они все на крючке, потому что садить их можно всех, причём, на пожизненное. При этом вернуть по деньгам – мы ещё заплатим компенсации по решениям ЕСПЧ за всё, что было.

Новая «зелёная» власть ещё тупее. То есть, она в принципе даже не понимает таких понятий, как регламент, Конституция, просто идёт по беспределу. Они, наверное, думают, что успеют принять какие-то законы, а потом они войдут в историю. Боюсь, что они войдут в камеру, если кто-то из них политически доживёт до этого», – уверен эксперт.

По его словам, осенью страну ждёт «кирдык» или «красный октябрь».

«Потому что страна дошла до тупика своего развития, вот этот пост-УССР. И у нас другого, кроме переустановки государства [нет]. И с кризисом государства возникает много вопросов – в какой территории, с какой парадигмой, на каких принципах и так далее. Мы не решим этот вопрос, будущего тут не существует как у субъектного государственного образования.

Ну, а Зеленский – знаете, наверное, внешним управленцам нужна была власть чем тупее, тем лучше. Зачем? Прокладка же не должна решать, где-чего делать, её задача быть придаточным.

Собственно, чем громче и звонче барабан, тем лучше передаётся звук. Вот, собственно говоря, их и избрали. Причём, когда я с ними разговариваю, процентов у 30 есть понимание, о чём я говорю – каждый же думает о своей заднице, а процентов 70 – они в неадеквате, они половины слов не понимают, которые я им говорю.

Наверно умереть политически тупым лучше, потому что, даже умирая, ты не понимаешь, что с тобой происходит», – добавил Михаил Чаплыга.