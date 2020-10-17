Зеленский сдрейфил встать на защиту Святой Софии

17.10.2020, Киев, Игорь Петров

В ходе своего визита в Турцию президент Украины Владимир Зеленский, представляющий страну с большинством православного населения, мог бы затронуть вопрос недопустимости превращения исторического храма Софии Константинопольской в мечеть турецкими властями, но он, разумеется, не стал портить отношения с Реджепом Эрдоганом.

Об этом корреспонденту «ПолитНавигатора» заявил Владимир Воля, политолог-международник Украинского института политики.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«У Эрдогана натянутые отношения со всеми западными партнерами Украины, с Россией, он вовлечен в эскалацию вокруг Нагорного Карабаха, что также не улучшило его отношения с другими странами. В этом контексте визит Зеленского выглядит позитивным для турецкого руководства, хотя не ясно, задумывались ли об этом в офисе Зеленского.

Зеленский также встретился с Вселенским Патриархом Варфоломеем, и это выглядит как попытка зайти на электоральное поле Петра Порошенко. В этом контексте, учитывая тот резонанс, который во всем мире вызвало превращение Софии Константинопольской в мечеть, Зеленский мог бы озвучить эту тему и на встрече с Эрдоганом, и на встрече с Варфоломеем.

Но понятно, что он ее не озвучил, хотя об этом высказывались Франция, Австрия и другие страны, которые считаются партнерами Украины. Думаю, вопрос надо было бы поднять хотя бы потому, что под омофором Варфоломея теперь пребывают и украинские верующие.

Но, конечно, Зеленский не стал вносить такие неприятные нотки в общение с Эрдоганом», – комментирует Владимир Воля.