17.10.2020, Киев, Игорь Петров
 
Политика, Турция, Украина
Просмотров:

Зеленский сдрейфил встать на защиту Святой Софии


В ходе своего визита в Турцию президент Украины Владимир Зеленский, представляющий страну с большинством православного населения, мог бы затронуть вопрос недопустимости превращения исторического храма Софии Константинопольской в мечеть турецкими властями, но он, разумеется, не стал портить отношения с Реджепом Эрдоганом.

Об этом корреспонденту «ПолитНавигатора» заявил Владимир Воля, политолог-международник Украинского института политики.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«У Эрдогана натянутые отношения со всеми западными партнерами Украины, с Россией, он вовлечен в эскалацию вокруг Нагорного Карабаха, что также не улучшило его отношения с другими странами. В этом контексте визит Зеленского выглядит позитивным для турецкого руководства, хотя не ясно, задумывались ли об этом в офисе Зеленского.

Зеленский также встретился с Вселенским Патриархом Варфоломеем, и это выглядит как попытка зайти на электоральное поле Петра Порошенко. В этом контексте, учитывая тот резонанс, который во всем мире вызвало превращение Софии Константинопольской в мечеть, Зеленский мог бы озвучить эту тему и на встрече с Эрдоганом, и на встрече с Варфоломеем.

Но понятно, что он ее не озвучил, хотя об этом высказывались Франция, Австрия и другие страны, которые считаются партнерами Украины. Думаю, вопрос надо было бы поднять хотя бы потому, что под омофором Варфоломея теперь пребывают и украинские верующие.

Но, конечно, Зеленский не стал вносить такие неприятные нотки в общение с Эрдоганом», – комментирует Владимир Воля.


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,




За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Октябрь 2020
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Сентябрь    
     1234
    567891011
    12131415161718
    19202122232425
    262728293031  

  • Subscribe2




    • WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com

    Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть