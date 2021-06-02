Зеленский выглядит смешно, поучая Байдена и Меркель – экс-министр

02.06.2021, Киев, Игорь Петров

Новости Украины

Заявления президента Украины Владимира Зеленского о том, что строительство «Северного потока-2» противоречит национальным интересам западных стран и приведет к личному поражению их лидеров – выглядят глупо.

Об этом в эфире канала «НАШ» заявил экс-министр экономики Украины Виктор Суслов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Зеленский в последнее время взялся объяснять руководителям Запада, что они вообще не понимают значение «Северного потока-2». Он говорит, что строительство «потока» противоречит интересам Германии и Европы, несмотря на то, что та же Ангела Меркель всё время заявляет, что оно соответствует интересам Германии.

Недавно в другом громком заявлении наш президент заявил о том, что если «поток» будет достроен, то это будет означать огромное поражение лично Байдена, а тот не так давно заявил, что введение дополнительных санкций (что, в том числе требовала Украина) в том числе от США, противоречит национальным интересам США, потому что это негативно влияет на отношение между США и главным их союзником в Европе – Германией. Поэтому они отказались от введения санкций. И вот эта позиция украинского президента, который начинает поучать мировых лидеров в том, что они предпринимают действия, не соответствующие их национальным интересам, выглядит крайне наивно и во многом смешно. Он не понимает, что «Северный поток-2» строится по одной причине – этого хочет Германия, потому что Германия хочет повысить надежность поставок газа, Германия хочет снизить стоимость транспортировки, Германия, в конце концов, финансирует половину стоимости «Северного потока-2». Конечно, Германия надеется и получить свою долю прибыли. Украина потеряет, но Германия получит. Зеленский как-то этого не понимает. А то, что он сравнивает «Северный поток-2» с Крымом – это вообще неуместно. Ни у кого не хватит фантазии, чтобы увидеть что-то в этом общее» – резюмировал Виктор Суслов.