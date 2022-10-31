Ждунов надо выдворять на Украину, как это делают в Запорожье – глава «ЕР» в Херсоне

Новости Украины

Заукраинцы на территориях новых субъектов РФ – просто идиоты, которых устраивает платная медицина и отсутствие образования у детей, а потому никаких исправительных или назидательных мер в их отношении проводить не имеет смысла.

Об этом в эфире интернет-канала PolitWera заявил депутат Госдумы, руководитель фракции «Единая Россия» в Херсоне Игорь Кастюкевич, оказывающий гуманитарную помощь населению Херсонской области, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости.

Модератор канала попросила прокомментировать информацию о том, что после начала эвакуации херсонские «ждуны» воспряли духом, искусственно обвалили курс рубля и взвинтили цены на пополнение мобильной связи и стартовые пакеты.

«К примеру, пополнение баланса стали продавать за полторы тысячи рублей вместо трёхсот. Плюс была информация, которая удивила, что там и рубли не берут в магазинах и на заправках, и в аптеках. По законам военного времени как-то решается вопрос с этими ждунами, саботажниками?», – спросила ведущая. «Здесь идиоты тоже попадаются. Почему идиоты? Этих людей устраивает платная медицина, осмотр самого типового врача, начиная от стоматолога и заканчивая гинекологом по цене 20 тысяч гривен за полное обследование, этих людей устраивает отсутствие образования у своих детей. У меня абсолютно жёсткая позиция к этому – я считаю, что этих людей надо выдворять из страны. Зачем в тюрьму? Пусть выезжают из страны туда, где им хочется жить. У нас прошёл референдум, Херсонская область – это РФ», – напомнил депутат.

«Эти все истории, что в магазине она совершает героический подвиг – понтуется, потом всё равно продаёт за рубли, когда ей объяснил хозяин магазина, что ты здесь не будешь больше работать, её надо дополнять и выдворять из страны. Взять, вывезти в Николаевское поле и сказать: иди, наступишь на мину – не повезло, не наступишь, Бог тебе дал жизнь, и сумки забери с гривнами. Вот такая ситуация должна быть. А почему нет? В Запорожье ведь выдворяют. Я думаю, созреют политические решения со стороны Сальдо (врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо – ред.) и местных органов. Я всегда поддержу такой вариант ответа. Если человек не успел выехать, что ему тут делать. Если он хочет гривнами расплачиваться, пусть расплачивается», – добавил Кастюкевич.