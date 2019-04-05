Жена Трампа занесла Порошенко в список врагов Дональда

05.04.2019, Киев, Максим Карпенко

У президента США Дональда Трампа до сих пор осталась обида на Украину, в частности на нынешнюю власть, которая подыгрывала Хиллари Клинтон на американских выборах.

Об этом в эфире интернет-канала Politeka заявил беглый экс-депутат Госдумы РФ Илья Пономарев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Исходя из этого, по словам Пономарева, Трампу гораздо ближе комик Владимир Зеленский, чем действующий президент Петр Порошенко.

«Конечно, психологически Зеленский с Трампом гораздо ближе. То есть, с одной стороны, Порошенко с Трампом роднит то, что они оба бизнесмены. Но, учитывая, что у Трампа есть очень сильный осадок до сих пор, связанный с обстоятельствами его прихода к власти, что тогда Украина в открытую поддержала госпожу Клинтон, и, понятно, что он через это, как государственный деятель, перешагнул, но как личность, он очень человек злопамятный.

Жена у него записывает всех личных врагов, я не шучу, это действительно так. Всех, кто лично Трампа оскорбил, она записывает. У них список есть, Меланья она такая. Поэтому, конечно, этот осадочек до сих пор остался», – заявил Пономарев.