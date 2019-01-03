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03.01.2019, Киев, Семен Дорошенко
 
ЕС, Украина, Экономика
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Жертва евроинтеграции: украинский коньяк решили переименовать

На Украине стартовало общественное обсуждение нового названия, которое придет на смену привычному всем «коньяку Украины», передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

Соответствующее голосование размещено на facebook-странице проекта «Географические указания в Украине», финансируемого Европейским Союзом.

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В соответствии с Соглашением об ассоциации с ЕС, Украина обязалась с 2026 отказаться от использования защищенного географического указания «коньяк» для продукта отечественного производства.

Вместо термина «коньяк Украины» употребляться или термин «бренди», или новое название, которое будет распространяться только на украинскую продукцию. Ранее в Минагрополитики обещали начать общественное обсуждение нового названия для коньяков.

На голосование вынесено около трех десятков потенциальных названий. Некоторые из них очень похожи на слова «коньяк», например укрньяк, кьянок или каннук. Одновременно предлагаются и оригинальные названия: янтарь, пламя, дубовик, грогон, виналь тому подобное. Среди прочего, предлагается назвать украинский коньяк сонцедаром.

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