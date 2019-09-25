Жертвами польских ксенофобов все чаще становятся белорусы

25.09.2019, Москва, Елена Острякова

В Польше существенно вырос уровень ксенофобии не только по отношению к украинцам, но и к белорусам.

Об этом на совещании ОБСЕ по правам человека заявил белорусский политолог Александр Шпаковский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В основном поводом для нападения является звучащая русская речь. Также наблюдаются случаи нападений на белорусов», – сказал Шпаковский.

По его данным русскоязычная община в Польше, сформировавшаяся в основном из трудовых мигрантов, составляет не менее 3 млн чел.

«В местах компактного проживания белорусского меньшинства ежегодно проводятся марши польских националистов под лозунгом «Смерть врагам отчизны» Мы считаем, что эти марши направлены на запугивание белорусского и православного населения», – сказал Шпакловский.

Ранее ПолитНавигатор уже сообщал о росте статистики по нападениям нам украинцев в Польше со слов украинского омбьудсмена Людмилы Денисовой.