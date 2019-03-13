Жесть на Украине начнётся с 1 апреля

13.03.2019, Москва, Владимир Гладков

Анонсированное возвращение Михаила Саакашвили на Украину первого апреля, сразу же после первого тура президентских выборов, грозит дестабилизацией обстановки на фоне нынешних протестов радикальных группировок против пока еще действующего главы государства Петра Порошенко.

Об этом в эфире телеканала «Россия-1» заявил российский политолог Дмитрий Абзалов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Для чего нужны националисты? Самое опасное, первое, они будут защищать ваши экзитполы, потом забирать площади, и там будут столкновения после первого тура выборов. Потом придёт Саакашвили 1 апреля, и там начнётся карнавал», – сказал Абзалов.

По его мнению, ситуация будет усложняться конкуренцией между силовыми ведомствами Украины.

«Есть националисты, которые связаны с СБУ –это «С14», «Традиция и порядок», – вот они, соответственно, присутствуют на митингах госпожи Тимошенко, рядом стоят, плакаты вывешивают. Соответственно, есть структуры МВД, которые кормят «Нацкорпус» тот же самый, который, в свою очередь, воюет против господина Порошенко. То есть, схема заключается следующим образом: вы из этих националистов делаете инструмент, особенно под избирательную кампанию», – рассказал Абзалов.

Как сообщал «ПолитНавигатор», беглый украинско-грузинский политик Михаил Саакашвили намерен вернуться на Украину в День дурака.