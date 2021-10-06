Жестокое избиение в московском метро. Уйдут ли виновные от наказания?

06.10.2021 20:53 (Мск), Москва, Елена Острякова

Трое дагестанцев жестоко избили 25-летнего Романа Ковалева в московском метро на станции «Первомайская».

Инцидент произошел во время движения поезда, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Девушка сделала замечание шумным мужчинам, поскольку те вели себя нагло, громко разговаривали и матерились. Девушку после этого пытались задушить, но за нее заступился Ковалев. Тогда стали избивать Ковалева. Все происходило на глазах у пассажиров, которым также угрожали избиением, если они попробуют вмешаться (никто, впрочем, и не пытался).

Известно, что все трое – Магамаали Ханмагомедов, Ибрагим Мусалаев и Гасан Залибеков – были ранее судимы за кражи и побои у себя на родине. Их задержали прямо в метро. Сейчас всем троим избирают меру пресечения, возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство».

Вполне вероятно, что вскоре их отпустят под подписку о невыезде (обычно московские суды избирают именно такую меру пресечения по этой статье), и они смогут скрыться в Дагестане.

Ковалева поместили в больницу. У него переломы костей лица. Его девушка сообщила, что он пробудет в больнице как минимум 10 дней.

«Дальше – все по классике. При задержании кинулся на полицейских с ножом. Не пристрелили. Посадили в ИВС одного из троих, остальные поехали на метро на “заработки”. Ждем известий, о том что Роман Ковалев “выкрикивал нацистские лозунги и оскорблял по национальному признаку”. Надеюсь, хоть девушка, за которую Роман заступился, не убежала и не возьмет деньги, чтобы изменить показания», – прокомментировал происшествие военкор Дмитрий Стешин.

Телеведущий Андрей Медведев уверяет, что дело на особом контроле, и виновные не уйдут от наказания.

«Дело об избиении в метро Романа Ковалёва, который заступился за девушку, могут переквалифицировать с “хулиганства” на “покушение на убийство”. Спасибо сотрудникам полиции, спасибо следствию. Мы всё видим, всё ценим. Работайте, братья. Это, кстати, сказал дагестанец. Магомед Нурбагандов. Который был героем и настоящим мужчиной. И русский парень Роман Ковалёв – это герой и мужчина. А эти трое бандиты, преступники и позорище», – написал он.

Политолог Сергей Карнаухов предлагает сделать процесс над дагестанцами показательным.

«Давайте теперь попробуем эту ситуацию не выпускать из внимания. Для их воспитания нужны показательные процессы. Им нужно вбивать в голову осознание о неотвратимости и суровости наказания. Пока же они всё будут воспринимать с оскалом. Им плевать на все наши штрафы, публичные порицания, исправительные работы. При первой возможности они соберутся и уедут туда, где это видео уже сделало их героями, которыми все гордятся», – написал он.