Жириновский поспорил на ящик пива, что белорусы встретят Новый год в составе РФ

19.08.2020, Москва, Владимир Гладков

Европе крайне невыгодно превращение Белоруссии во вторую Украину, поэтому протесты в этой стране не найдут серьёзной иностранной поддержки, и она в течение четырёх месяцев войдёт в состав России.

Об этом в эфире радио «Эхо Москвы» заявил лидер ЛДПР Владимир Жириновский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Европейский союз сливает белорусскую оппозицию. Потому что посчитал, что если Белоруссия превратится во вторую Украину и русские займут даже если не всю Белоруссию, то её часть, – это создаст ещё один очаг напряжённости, с перестрелками, ещё собьют какой-то пассажирский самолёт, небо будет закрыто, из Европы нельзя будет лететь никуда через Белоруссию и Украину. Им это не выгодно, особенно старой Европе.

Сейчас кучерявится Польша… Литве можно глотку заткнуть, Латвия уже отказалась, их министр иностранных дел отказывается признать Тихановскую президентом, потому что нет доказательств, нет решения ЦИК. Она никто, она самозванка, и не может быть президентом», – отметил лидер ЛДПР.

Также политик выразил уверенность, что Белоруссия войдёт в состав России через четыре месяца, и пообещал купить ведущему Алексею Нарышкину ящик пива, если этого не случится.

«До вхождения Белоруссии в состав России осталось четыре месяца, с первого января 2021 года ликвидируется государство Беларусь, а в составе Российской Федерации появляется ещё два субъекта.

Мы поспорим на ящик, самого дорогого пива, я вам его куплю. Но я знаю, что вы будете мне его покупать. И пойдём в баню его пить», – сказал Жириновский.