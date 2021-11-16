Жириновский: сборная России проиграла Хорватии, потому что не знала о зверствах усташей

Российские футболисты проиграла сборной Хорватии, потому что не были достаточно мотивированы политически.

Об этом в кулуарах Госдумы РФ заявил лидер ЛДПР Владимир Жириновский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Где психологическая обработка? Хорватия была на стороне Гитлера и уничтожала югославских партизан, коммунистов, в том числе и советских, бежавших из плена. Надо было объяснить нашим футболистам, с кем они играют.

Там же находится и Митрофанов, член фракции «Справедливая Россия», – бежал туда от уголовной ответственности. Поднять моральный дух наших футболистов. Ничего не было сделано», – сказал Жириновский.