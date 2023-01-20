Житель Керчи призывал убивать российских солдат

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Сотрудники ФСБ задержали в Керчи местного жителя, который призывал к убийству российских военных.

Об этом сообщили в пресс-службе ведомства, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Установлено, что обвиняемый на своей персональной странице в соцсети «Одноклассники» опубликовал комментарий, содержащий призывы к убийству военнослужащих Вооруженных Сил РФ», – сообщили в ФСБ.

Задержанному грозит до пяти лет лишения свободы.