Жёсткая отповедь Западу от Медведева расшевелила блогосферу

07.06.2022  19:48 (Мск), Москва
Елена Острякова.  
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Дзен, Запад, Конфликт, Общество, Политика, Россия, Соцсети, Спецоперация


Не так давно открывший свой ТГ-канал заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев регулярно создает резонанс, радикально высказываясь по актуальным вопросам.

Не стал исключением и его сегодняшний пост, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Не так давно открывший свой ТГ-канал заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев регулярно...

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Как констатировала руководитель RT Маргарита Симоньян, «его читают вслух во всех московских гостинных».

«Меня часто спрашивают, почему мои посты в Телеграм такие резкие. Отвечаю – я их ненавижу. Они ублюдки и выродки. Они хотят смерти нам, России. И пока я жив, я буду делать всё, чтобы они исчезли», – написал Медведев.

Либералы поспешили высмеять человека, на которого 10 лет назад в бытность Медведева президентом возлагали огромные надежды.

«От любви до ненависти один шаг», – прокомментировал пост Медведева блогер Илья Варламов.

«Правда в том, что Медведева давно уже никто и ни о чем не спрашивает. А ему очень хочется поговорить…», – ерничает московский либерал Илья Яшин.

«Ржу)))», – откликнулся беглый олигарх Михаил Ходорковский.

В противовес либералам патриоты поспешили поддержать Медведева.

«К этим ублюдкам и выродкам питаю те же чувства. Также презираю национал-предателей и “пугливых патриотов», – откликнулся глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин.

«Откровенно и жестко», – похвалил зампреда Совбеза политолог Алексей Чеснаков.

«Мощный», – присоединился к коллеге Сергей Карнаухов.

«Ну как тут не согласиться», – поддержал православный олигарх Константин Малофеев.

Понравился пост Медведева и в Белоруссии.

«Особо никогда не считал себя приверженцем ДА в виду определенной истории в его отношениях с Беларусью, но, кто старое помянет, тому глаз вон – и тут я его полностью понимаю. Чем больше узнаешь Запад, тем больше обуревают именно такие чувства. Надеюсь, и в самой России Запад больше никогда не прорастет», – написал политолог Алексей Карнаухов.

Но у многих даже в патриотической лагере появились сомнения.

«Медведев совершенно прав, но почему эта справедливая ненависть никак не сказалась на его президентстве? Или сказалась только в один момент: когда он вернул пост Путину…», – недоумевает философ Александр Дугин.

«Блогер Медведев сегодня, кажется, перетроллил сам себя. Странно. Когда у Медведева в период его президентства был блог в ЖЖ, у него таких выходов в астрал не наблюдалось», – констатирует политолог Максим Жаров.

«Кто-то заказал Дмитрия Медведева и колотит сегодня по нему из анонимных Телеграм каналов. Часть из них совсем не оппозиционные, а даже самые что ни на есть провластные. ПМЭФ близко и кадровые “черные лебеди”?», – предполагает его коллега Марат Баширов.

Драматург Владимир Голышев связывает смену имиджа Медведева с возможным уходом Владимира Путина.

«Тем, кого смущает ястребиный клекот царевича Димитрия, хочу напомнить, что отречение царя проходило под вопли о “сепаратном мире”, который якобы хочет заключить “царица-немка”, а вожди Февральской революции истошно орали о “войне до победного конца” и “кресте на святой Софии”.

Как только Путин даст повод для обвинений в “сливе”, его вагон быстро покатится на станцию Дно», – нагнал он конспирологии в своем ТГ-канале.

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