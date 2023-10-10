Журналистка объяснила, почему ЕС не превратит Украину и Молдову в рай

Алексей Логофет.  
10.10.2023 09:36
  (Мск) , Кишинев
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Дзен, ЕС, Молдова, Политика, Украина, Экономика коллапса


Жителей Молдовы готовят к войне с Россией по украинскому пути. Механизмы один в один.

Это мнение в своём видеоблоге высказала покинувшая родную страну украинская журналистка и телеведущая Диана Панченко.

Жителей Молдовы готовят к войне с Россией по украинскому пути. Механизмы один в один....

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В качестве одного из примеров она привела разрыв торговли с Россией. Панченко напомнила, что после того, как 21 марта 2014 года Украина подписала соглашение об ассоциации с ЕС, она исчерпала свои квоты за 2 недели. В результате в первом полугодии 2015 украинский экспорт в ЕС сократился на 35%.

Журналистка привела высказывание экс-премьер-министра Николая Азарова 25 ноября 2013 года, после того как президент Янукович отказался от подписания соглашения с ЕС:

«Украина, которая в этом году произведёт 61-62 миллиона тонн зерна, ей разрешалось на рынок Евросоюза с населением в 500 миллионов человек, поставлять 20 тысяч тонн зерна. Без соглашения о свободной торговле мы продали в страны ЕС 1,5 миллиона тонн».

«27 июня 2014 Молдова подписала Соглашение об ассоциации с ЕС. Закрыв для себя рынок СНГ и получив для себя такие же смехотворные квоты на рынок сельскохозяйственной продукции. В эти квоты не включили промышленную продукцию, что окончательно убило сельскохозяйственное машиностроение. Как результат, объём экспорта молдавских товаров в ЕС сократился почти на 20%. В том числе в страны ЕС», – приводит факты Диана Панченко.

Журналистка иллюстрирует эти данные на жизненном примере.

«У вас дома есть подвал с бесконечным количеством вещей, которыми вы торгуете с двумя вашими соседями. У вас ещё есть старенькая машина, на которой вы отвозите эти товары вашим соседям, и они, очевидно, платят за эту услугу.

Но приходит один сосед и говорит: «Не нужно продавать второму соседу ничего. Продавай только мне! И старая машина тебе тоже не нужна – я буду на своей всё возить».

Вы отказываетесь продавать товары второму соседу, а первый начинает покупать у вас всё меньше. Но при этом машины вы уже лишились, и возобновить продажи второму соседу вы тоже не можете. То есть теперь вы без машины и зарабатываете в 2 раза меньше.

В чём логика? А её нет! Но люди на Украине и в Молдове верят до сих пор», – утверждает Панченко.

Она проводит аналогию обещаний еврочиновников со словами первого соседа, который пришёл и сказал, что нужно подождать 10 лет.

Так, еврокомиссар Николас Шмитт пообещал, что Украина станет членом ЕС настолько, насколько это будет возможно. В свою очередь, председатель Европейского Совета Шарль Мишель заявил: «В июне прошлого года мы предоставили статус Украине и Молдове, поэтому расширение больше не является мечтой. Пришло время двигаться вперёд».

«Если бы кто-то хотел превратить в рай Украину и Молдову, их бы уже давно засыпали деньгами. А пока ведётся совсем другая работа», – резюмировала Диана Панченко.

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